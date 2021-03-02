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孫大千質疑鄭文燦為桃園藻礁做了什麼？　市府酸：蹭聲量

▲前立委孫大千2日在個人臉書PO文「鄭文燦除了出一張嘴，到底為了捍衛桃園藻礁做了什麼努力呢？」。（圖／翻攝自孫大千臉書）

▲前立委孫大千2日在個人臉書PO文，「鄭文燦除了出一張嘴，到底為了捍衛桃園藻礁做了什麼努力呢？」（圖／翻攝自孫大千臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園大潭藻礁公投引發矚目，前立委孫大千2日在臉書發文批評「鄭文燦除了出一張嘴，到底為了捍衛桃園藻礁做了什麼努力呢？」認為桃園藻礁不僅是桃園市民的驕傲，更是台灣重要的自然資產，以及地球稀有的生態環境；對此，桃園市新聞處長詹賀順回應：「孫大千忘了自己在過去擔任立委期間，對於藻礁議題的立場，這是典型的口水派政治人物」，反嗆不要為了選舉才關心藻礁。

孫大千今天上午在個人臉書PO文指出，桃園藻礁不僅僅是桃園市民的驕傲，更是台灣重要的自然資產，以及地球稀有的生態環境，國際保育組織Mission Blue更列為東亞第一個生態希望熱點；身為桃園市的市長，鄭文燦絕對不可能不知道，桃園藻礁生態系北起大園的竹圍漁港，南到觀音的永安漁港，而絕對不僅僅是民進黨口中的觀新藻礁。

孫大千還批評，鄭文燦絕對不可能不知道，藻礁生態系只要受到外來些微的污染和破壞，就可能造成具有世界自然遺產價值、同時極富觀光產值的藻礁景觀的全面滅絕；身為桃園市的市長，鄭文燦絕對不可能不知道，一旦大潭藻礁不保，蔡英文口口聲聲說「藻礁永存」的觀新藻礁也將受到波及，連帶一同終結。

▲針對前立委孫大千2日在個人臉書PO文批評，桃園市府新聞處長詹賀順也質疑「孫在立委任內，到底做了什麼」回擊。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲針對前立委孫大千2日在個人臉書PO文批評，桃園市府新聞處長詹賀順也質疑「孫在立委任內，到底做了什麼」回擊。（資料照／記者沈繼昌攝）

針對孫大千PO文批評，桃園市政府新聞處長詹賀順下午回應：請問孫大千先生過去擔任桃園立委4屆，為了大潭藻礁保育做過什麼？2014年4月28日行政院宣布核四封存，隨後啟動「大潭電廠擴建、中油三接興建」的方案，2015年9月4日行政院核定中油的三接投資計劃可行性報告，當時中央是國民黨執政，孫大千也擔任立法委員，原方案中油三接要使用大潭海岸232公頃，請問孫大千委員做了什麼？

詹賀順認為，孫大千真的不關心桃園，多用點心就會知道桃園在藻礁保育以及海岸保護的努力。孫大千先生過去不關心藻礁保育，現在搭便車、蹭聲量，卻忘了自己在過去擔任立委期間，對於藻礁議題的立場，這是典型的口水派政治人物。

詹賀舜強調，藻礁保育是鄭文燦市長的施政重點之一，上任後發表了桃園海岸保護白皮書，成立了海岸管理處，以更多的人力及預算，陸續完成了大園許厝港重要濕地（依照濕地法完成指定）、草漯沙丘（依法劃設為地質公園）、觀新藻礁（劃設為保護區及推動污染源管制計畫）、新屋石滬（劃設為自然地景）等桃園海岸四大生態亮點。市府在海岸保護的成績是看得到的，從河川污染之監測，到海岸生態教育、藻礁及海岸巡護、海岸垃圾清除、海廢回收再利用等，市府也設置藻礁生態教室，每一項努力，都看得到成果，都不是孫大千先生的口水可以一筆抹煞的。

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