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基隆火車站前「一信陸橋」20日開拆　林右昌：48小時不斷電拆除

記者郭世賢／基隆報導

基隆市火車站前國門廣場工程即將全面啟動，市長林右昌2日宣布，為降低對於市區交通的衝擊，市府與施工單位縝密研議後，決定將拆除天橋工期，由原定的5天縮短至48小時，自3月20日凌晨開始進行，也請民眾屆時行經工區時，要遵循警義交人員的指引。

▲3月20日基隆國門廣場動工 林右昌：48小時不斷電拆除天橋。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲3月20日基隆國門廣場動工，林右昌：48小時不斷電拆除天橋。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

林右昌在市務會議後表示，為進行國門廣場工程，市府原本計畫利用5個假日進行天橋拆除作業，但為了降低對於市區交通的衝擊，經過市府同仁與施工單位縝密研議後，提出新的方案，預計在3月20日凌晨開始，以連續48小時不斷電施工的方式進行天橋拆除作業。

▲3月20日基隆國門廣場動工 林右昌：48小時不斷電拆除天橋。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆火車站前一信陸橋。

林右昌說，施工單位預計在動工後的7小時內，拆除靠近國光客運臨時站的第一跨距天橋橋體，天亮後便可以恢復國光客運前以及火車站南站前的交通，把對於交通的衝擊降到最低。

基隆市交通處長蘇先知表示，這次的施工預計將分兩階段，檢視整個管制範圍內受影響的站位，包括市公車及公路客運大約有4處，配合施工計畫將分兩階段處理，原本在公車總站上下車的路線，以及3、4、6開頭在火車站南站上下車的路線，分別調整到孝二路；1、2字頭的路線則是在二信循環站，不過102、202因為繞行仁五路，因此維持在孝二路上下車；另外，國道客運是在火車站北站前迴轉，其餘仍維持在港西街上下車，但全部調整行駛西岸高架橋。

▲3月20日基隆國門廣場動工 林右昌：48小時不斷電拆除天橋。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌表示，預計在3月20日凌晨開始，以連續48小時不斷電施工的方式進行天橋拆除作業。

另外，忠一孝四路口將進行施工交通管制，車輛駕駛人需改道行駛：1.高速公路往返中山一二路或港西街車輛，請直接行駛港西高架道路進出。2.忠一路往港西街車輛，請於忠一孝二路口改繞行孝二路經由三十一號橋、銜接中山一路通行。3.中山一路往市中心車輛，請改繞行三十一號橋往市中心區；另於20日上午7時後，港西街開放往忠一路通行後，亦可繞行孝四路與忠二路往市中心區。相關施工管制宣導標示，將責請施工廠商於施工前掛設宣導。

蘇先知指出，在48小時施工完成後，除了國門廣場工區外，港西街往忠一路方向原4車道調整為雙向各2車道，公車臨時站調整至陽明海洋文化藝術館側，計程車招呼站調整至國門廣場側停靠彎，港西街增設平面人行穿越道線，工區範圍留設行人通道，忠一路（國光客運側）增設臨停上下客區，原人行天橋相關交通號誌標誌也將配合調整移設。

根據基隆火車站前一信陸橋上的落款資料，該座天橋是由基隆市第一信用合作社為了市民安全通行所捐資建造，於1972年12月25日落成啟用。

▲3月20日基隆國門廣場動工 林右昌：48小時不斷電拆除天橋。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲3月20日基隆國門廣場動工 林右昌：48小時不斷電拆除天橋。（圖／記者郭世賢翻攝）

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