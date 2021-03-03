新同事愛問「你有IG嗎？」　過來人吐真心話：很虛假...曝1招解套

▲好友常會透過IG來了解彼此近況。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都會透過社群軟體來聯絡情感、關心彼此近況，不過，一名網友就發文表示，每次只要到一個新環境，身邊的人總不管交情，直接開口要IG（Instagram），讓他有些疑惑，「IG是現在社交圈的標配嗎？」貼文一出，立刻引發熱議，有網友就回應，「不熟的問都裝死」、「不給加」。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「IG是現在社交圈的標配嗎」為題丟出討論，他到公司上班後，不論是正職還是兼職同事，都會問他有沒有使用IG，讓他不明白怎麼會有這種風氣。

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原PO覺得，如果只是單純因為同公司就追蹤對方，似乎有點怪；但不認識、不熟的人若不主動追蹤，又看不太到八卦。或許是受到時代變遷影響，FB的用戶年齡層已經改變，若要關心周遭的人，用IG反而比較容易，因此他就有點猶豫，不知道該不該主動追蹤他人、還是有人詢問再加。

▲原PO好奇，IG已經是社交圈的標配了嗎？（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「我想加的人才主動問、才加，其他都說沒有在用，因為不想追蹤不想看的人，也不想被追蹤去八卦」、「因為臉書只剩下看新聞的功用了呀」、「想認識年輕妹妹還是開個IG吧」、「我現在都不太認真用，太多虛假的、沒必要關注的事情，只會徒增困擾跟比較心態」、「拋棄IG會過得更自由」。

還有過來人建議，「裝死到底，上班是同事，下班不認識」、「我都把帳號停了，上面只有虛華作假的人生，但是如果非得要給人家帳號才能維持辦公室虛假友誼的話，也可以考慮上面專門放虛假的人生給人看」、「開個小號給不熟的人加就好了」、「創一個分身給加啊」、「你可以開大小帳」。