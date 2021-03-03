單身狗汪汪！有大學4年「沒交過女友的嗎？」　網哭爆：嗆我嗆夠沒

▲有些人很嚮往談一場轟轟烈烈的戀愛。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

愛情、課業、社團又被稱為「大學必修三學分」，不過，有些人的「愛情」不是重修，就是根本還沒開始修。一名網友就發文表示，如果交了女友，生活就能多些色彩，要是大學四年都單身，是不是挺慘的呢？貼文一出，立刻引發熱議，有網友就回應，「嗆夠了嗎」、「我啊！我連當工具人都不夠格」。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「真的有人大學四年都是單身的嗎」為題丟出討論，許多人都會把愛情當成大學的必修學分之一，如果有了另一半，生活就能多些層次，過著與單身時期不一樣的日子。

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原PO提到，如果沒有交到女友，有時候甚至會懶得社交，朋友揪唱歌不想去、社團活動也不想參加，這麼說來，「大學時期沒交往過的是不是真的有點慘？」

▲愛情常被認為是大學的必修學分之一。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「有啊，就我QQ」、「有呀，我，而且是完全沒人追」、「嗆爽沒」、「嗆夠了嗎？以為母胎單說假的喔」、「沒有女朋友錯了嗎」、「不要再說了」、「高中到大學8年都單身」、「我就爛」、「嗆我嗆夠了沒」。

此外，也有網友表示，「大學不好好為將來鋪路，整天幻想粉紅泡沫的世界，出社會只會後悔」、「單身很省錢欸！各大節日都省」。