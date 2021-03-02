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逛八里吃現撈海產！結帳「2盤800元」震撼教育　網噴：怎沒先問價

▲▼八里兩盤800元。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲兩盤海鮮不含玉米，總共800元。（圖／翻攝自爆料公社二社）

記者黃可昀／綜合報導

很多人到漁港喜歡品嘗新鮮海產，但海鮮價格本來就比較昂貴，菜單也常常出現「時價」2字，因此時常出現消費糾紛。一名男子昨天到新北八里渡船頭，在老街隨便選了一家海產店用餐，點了2盤現炒海鮮，結果結帳時要價800元，懷疑自己是否被坑了！

原PO在臉書社團「爆料公社二社」表示，他在八里渡船頭老街閒逛時，看到有一間賣海產的店家，想說嘗嘗看當地獨有的孔雀蛤，另外還點了一盤炒蛤蜊，配剛剛半路買的碳烤玉米一起吃，「結帳的時候被震撼教育了，這兩盤八百塊 ，不含玉米。」

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▲八里區渡船頭老街。（圖／Dbmayur@wiki CC BY-SA 3.0）

▲八里渡船頭老街。圖中店家非新聞當事者。（圖／Dbmayur@wiki CC BY-SA 3.0）

由於價格比預期中貴很多，原PO不禁懷疑自己是因為在觀光區消費，所以被老闆當成「盤子」，照理說海港的海鮮應該要更便宜，想不到一盤平均下來要400元。

網友回應，價錢確實是比行情還要貴，但原PO點餐前就應該先問價錢，只能說一個願打一個願挨，「蛤蜊跟孔雀蛤各一盤要800…去旗津吃差不多400」、「是真的貴，但去觀光區先問好價錢應該是常識」、「一般大概一盤250-300啦，是比平常貴一點」、「N年前吃過，早就脫離正常價格範圍啦」、「為什麼到現在還是有人吃東西不先問價錢？」

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