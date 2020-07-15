快訊／連千毅蹲苦窯300天另案被起訴　「黑衣人」包軌！盼不到交保官司＋1

▲▼ 收押連千毅「2大理由」曝光！小弟供詞緊咬 他「出庭眼神死」拒認罪 。（圖／地方中心攝）

記者吳奕靖／高雄報導

涉嫌引爆高雄直播主之亂的連千毅，一審案件在7月29日宣判，但沒想到就在這個時候，橋頭地檢署又將他依照「恐嚇罪」起訴，主要就是在2018年12月的時候，跟一名郭姓網友因為退費問題雙方發生爭執，連千毅以送「發財金」給你過年，同時還有眾多黑衣人照片給郭姓網友，讓他心生畏懼，橋頭地檢署將連千毅依恐嚇罪起訴。

橋頭地檢署表示連千毅為臉書網路購物平台《蘭庭精品》直播主，而一名郭姓網友在他的臉書網絡購物平台，購買手錶後想要辦理退費，所以2018年12月 29日14時10分許，以手機連結網路至臉書網站以私訊方式與連千毅討論退貨退費事宜時，雙方發生爭執。

檢方認為當時連千毅因此心生不滿，基於恐嚇之犯意，以台語傳送語音訊息 :「沒關係，你如果要跟我講什麼消費者權益，沒關係你去告，沒差你瞭解嗎，你現在要... 沒關係，我再叫少年仔拿錢去你家親自拿錢給你，你瞭解嗎，你好好看一下FB我是誰」及「你如果要行使什麼7天鑑賞期，你去電視購物台行使，你如果要告你去告沒關係，現在你家住址電話號碼我現叫少年仔錢拿著， 送你2包發財金給你過年。」等內容，及傳送2張內有眾多黑衣人之照片給郭姓網友，造成對方心生畏懼，致生危害於安全。

▲▼ 收押連千毅「2大理由」曝光！小弟供詞緊咬 他「出庭眼神死」拒認罪 。（圖／地方中心攝）