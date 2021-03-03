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「女總裁」誆包票贊助　長笛百變天后遭騙音樂會門票897張

▲▼華姵長笛正妹遭詐騙門票。（圖／翻攝自Facebook／華姵-長笛百變天后）

▲華姵有「長笛百變天后」稱號，她透過友人介紹認識靳姓「女總裁」，竟遭詐騙897張門票。（圖／翻攝自Facebook／華姵-長笛百變天后）

記者黃宥寧／台北報導

長笛百變天后華姵舉辦音樂會前，透過友人介紹靳意芳，豈料靳女跟她說「我欣賞妳的長笛才藝」，願意「贊助60萬」支持，並換取音樂會897張門票。豈料音樂會結束，靳女卻以各種理由未支付任何贊助費用。士林地院日前偵結，依犯詐欺取財罪處有期徒刑5月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日，緩刑2年。

華姵籌劃音樂會給了897張門票，靳女再轉交給潘姓友人、京兆元公司盧姓副總使用，華姵甚至在節目單上以印刷文字表示「特別感謝京兆元事業集團靳意芳總裁」。音樂會結束後，華姵向她索取贊助款項，靳女卻表示要出國，甚至扯服喪，華姵才驚覺遭詐騙，憤怒報案處理。

靳意芳透過李姓友人介紹，認識並得知華姵在2019年10月8日在北市中山堂中正廳舉辦音樂會。並在同年8月1日和華姵見面表示「可以以包票方式贊助60萬協辦音樂會」，華姵不疑有他，抱著感恩的心將897張門票給了靳女，豈料音樂會結束了，靳女卻以各種理由推託不給錢。

華姵於偵查時表示，本來要簽贊助合約書，但雙方都沒簽名，而且還是靳女擬好合約書，當下她分不清楚「甲方京兆元國際事業有限公司」與靳女有何關係，但她還是將門票拿到靳女士林住所交給本人，現場還有2位證人。

靳意芳偵查中供稱，因為音樂會項目不符震陽基金會贊助條件，導致變成自己要負擔，但又身罹重病，資金無法周轉，才遲遲未將贊助金給付華姵，堅稱沒有詐欺意思。

法官審酌靳女不思循正當途徑，竟以詐騙方式取得音樂會門票，侵害華姵的財產法益，欠缺尊重他人財產之觀念，行為實值譴責，且犯後否認犯行，未見其悔改之犯後態度，但她已經和華姵達成和解，和解金額已付清，但因犯詐欺取財罪，且為累犯，處有期徒刑5月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。緩刑2年。

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