降低依賴中國稀土　北美3公司打造供應鏈

▲美國加州開採稀土金屬。（圖／CFP）



文／中央社記者戴雅真倫敦2日專電

中國官員預告稀土價格恐會提高。「金融時報」今天報導，北美3家公司利用開採其他礦所產生的放射性廢料「磷鈰鑭礦」來生產稀土，共同打造供應鏈，以降低依賴中國的稀土。

中國是全球最大的稀土生產和出口國，但中方管制減少稀土出口，引發國際關切。中國工信部部長肖亞慶昨天表示，中國稀土沒賣出「稀」的價格，賣出了「土」的價格，就是因為惡性競爭、競相壓價，使得這種寶貴的資源浪費掉了。這一席話令人憂心是在預告稀土價格恐飆升。

面對中國把持在武器、電動車等多項領域都不可或缺的稀土，3家北美公司攜手，盼突破箝制。

報導指出，美國公司Energy Fuels和加拿大公司Neo Performance Materials找到有效又安全的方式，能從放射性磷鈰鑭礦砂中生產出稀土。這種礦砂是採礦的副產物，將由美國化工公司科幕（Chemours）供應。

報導稱，中國掌握80%稀土供應，並考量對稀土實施出口管制，令人憂心中國恐將在軍事與商業領域佔據領先歐美的優勢。

▲內蒙古自治區包頭市「白雲鄂博礦區」的稀土礦床 。（圖／路透社）



多數西方稀土公司對於開採鋯、鈦與其他礦產而產生的副產物「磷鈰鑭礦」，因為含高輻射成分避而不用。然而，鈾礦公司Energy Fuels研發出方法，能從磷鈰鑭礦當中提煉出放射性元素，利用這種用於核燃料的方法，將原本的廢料副產物變成稀土搖錢樹。

Energy Fuels總裁兼執行長查默斯（Mark Chalmers）接受「金融時報」訪問表示：「這是打造歐美整合稀土供應鏈的重要一步。」

他表示，公司只需要在猶他州的White Mesa礦場投資200萬美元（約新台幣5500萬元），但要成為稀土加工廠需要更多資金。

Neo執行長卡拉揚諾普洛斯（Constantine Karayannopoulos）表示，美國大量的磷鈰鑭礦庫存，可以應對稀土的需求飆升。

磷鈰鑭礦含有50%的稀土，遠高於其他礦石，同時也含有0.2%至0.3%的天然鈾，且含有17種稀土當中的15種。

卡拉揚諾普洛斯表示：「我們可以清楚預見在未來的5到10年，（稀土）需求每年將呈現兩位數成長。目前歐洲電動車的銷量高於中國，我們在愛沙尼亞的Silmet工廠目前僅發揮75%產能，需要更多原料。」

從3或4月開始，Energy Fuels將運送原料至歐洲唯一的稀土處理廠Silmet，由Neo生產分離後的稀土原料，再用於電動車所需的永久磁鐵與其他先進材料。

科慕將供應Energy Fuels每年至少2500噸磷鈰鑭礦砂，並將運送840噸稀土至愛沙尼亞。Energy Fuels的最終目標是每年處理1.5萬噸磷鈰鑭礦砂，將能供應美國所需稀土的一半。

美國國會研究處（CRS）報告指出，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）生產的F-35戰鬥機，每架含有417公斤稀土材料，一艘核子潛艇則需超過4噸稀土。

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