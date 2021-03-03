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賣魚哥LOGO「在大陸被搶先註冊」　找律師竟敗訴「慘變盜用商標」

▲▼賣魚哥LOGO「在大陸被搶先註冊」　找律師竟敗訴「慘變盜用商標」。（圖／翻攝賣魚哥王雷臉書）

▲賣魚哥LOGO被人搶先註冊，怒在臉書發文開罵。（圖／翻攝賣魚哥王雷臉書

記者蔡紹堅／綜合報導

新加坡網紅「賣魚哥」王雷先前在大陸註冊商標LOGO，沒想到他的LOGO早已在去年6月就被人搶先註冊，令他相當憤怒，在臉書上罵對方是「有執照的強盜」，更呼籲網友一起發起抵制，「這個商標在大陸出現在任何一個產品，都不是本人，不是真的賣魚哥！」

王雷3日上午在臉書發文表示，大家都知道他「賣魚哥」的LOGO是馬來西亞一個網友幫忙設計的，也是他出來網賣就有了，「也就是說，從去年4月這個LOGO就屬於我，在去年7月我就在馬來西亞、大陸、台灣，還有新加坡註冊商標。」

▼賣魚哥從去年就開始使用的LOGO。

▲▼賣魚哥LOGO「在大陸被搶先註冊」　找律師竟敗訴「慘變盜用商標」。（圖／翻攝賣魚哥王雷臉書）

王雷指出，但昨天大陸卻將他們的申請給退回，說他們盜用別人的，「我整個人傻掉，全世界都知道賣魚哥是新加坡人，怎麼會是大陸人？怎麼會被人先註冊去了？」

王雷也請了大陸的律師上訴，但結果卻是敗訴，律師告訴他，賣魚哥LOGO早在去年6月就被一名馮姓的福建人給註冊走。

王雷憤怒表示，他辛辛苦苦打來的江山，被人光明正大的搶去了，「我希望我有整1百萬的網友，可以為我作證，來支持一下賣魚哥是屬於王雷的！」

王雷還向大陸的網友喊話，「所有大陸的同胞，如有這個商標在大陸出現在任何一個產品，都不是本人，也不是真的賣魚哥！」

王雷還說，希望這位來自大陸福建省的馮老板，能歸還回他的商標，因為這場官司打下去，對兩人都沒好處，「我希望借用網友的力量，能為我上訴！感謝你們！」

▼賣魚哥去年7月遞出商標申請，每想到早已被人註冊。

▲▼賣魚哥LOGO「在大陸被搶先註冊」　找律師竟敗訴「慘變盜用商標」。（圖／翻攝賣魚哥王雷臉書）

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