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海底撈告輸河底撈！爆氣註冊「還想撈」、「海港撈」等263個商標

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▲海底撈。（圖／記者黃士原攝）

▲海底撈。（圖／記者黃士原攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸連鎖火鍋品牌「海底撈」相當受到歡迎，在台灣也設有多家分店，但在今年8月，因為大陸一家名為「河底撈」的餐廳侵害商標一事告上法院，結果以敗訴收尾，於是在2天內一口氣註冊了263個相關商標，就是為了避免類似的事件再次上演，其中不乏許多奇葩商標出現，展現了斷除後患的決心。

根據大陸企業訊息查詢網站「天眼查」的資料顯示，「四川海底撈餐飲股份有限公司」在上月28日開始註冊新商標，當中可以看見「海底淘」、「海底撿」、「海底煎」、「海底挑」、「渠底撈」、「池底撈」、「新海底撈」、「海港撈」、「還想撈」、「海滴撈」等各種意義上相似的商標。

▲▼海底撈註冊新商標。（圖／翻攝自天眼查）

▲海底撈註冊新商標。（圖／翻攝自天眼查）

此外，新註冊商標中連地名與水域相關的商標也沒有放過，包括「上海底撈」、「下海底撈」、「東海底撈」、「北海底撈」、「京底撈」、「粵底撈」、「蜀底撈」等。根據騰訊網、網易新聞報導，海底撈在短短兩天內，註冊了高達263個新商標，目前狀態仍為申請中。

綜合陸媒報導，海底撈在8月以侵害商標權為由，將河底撈餐廳訴至湖南省長沙市天心區人民法院，請求停止侵害商標行為，並求償20萬人民幣（約台幣86萬元）。近日判決結果出爐，法院認為從字體的字形、讀音、構圖、顏色，甚至是菜色、服務等種種因素，都不會讓消費者對河底撈的餐飲服務，與海底撈有特定的聯想，法院一審判決駁回了海底撈的訴訟請求。

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