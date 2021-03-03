日本最大漫畫創作平台pixiv海外首展！超過80位台漫家作品展出

▲日本最大漫畫創作平台「pixiv」首次海外特展，集結超過80位台灣創作者作品，《Artists in Taiwan》於誠品信義店展開。（圖／誠品提供）

記者林育綾／台北報導

日本插畫、漫畫、小說創作平台「pixiv」全球使用者超過6千萬，如今舉行首次海外特展《Artists in Taiwan》即日起於誠品信義店24小時書店3樓forum開展，集結逾80位優秀台灣創作者作品一次展出，包括曾擔任人氣天團五月天巡迴演唱會場景美術的Pixel Jeff、繪製《哈利波特》在台出版20週年紀念書封的LOIZA、被改編成電視劇的人氣漫畫《神之鄉》作者左萱⋯等。

此次《Artists in Taiwan》特展，展出超過80位台灣知名創作者的插畫、動畫、漫畫等創作，多位創作者曾獲日本手塚賞、台灣金漫獎等獎項，展出作品中有不少以台北車站、九份老街、台北捷運等台灣景點或特色為主題創作。

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▲《Artists in Taiwan》於誠品信義店展開。（圖／創作者：蚩尤，誠品提供）

▲《Artists in Taiwan》於誠品信義店展開。（圖／創作者：左萱，誠品提供）

全台誠品書店也自即日起至3/7，全球獨家首賣《Artists in Taiwan－臺灣插畫．漫畫家藝術精選》畫集，書封由曾擔任日本知名作家西尾維新輕小說《物語系列》插畫的VOFAN繪製，書中獨家收錄VOFAN 與設計2019年初音台灣演唱會視覺的Say HANa專訪，將分享實用入門建議給新手插畫家。VOFAN與Say HANa，更特別在展覽中繪製全新藝術插畫，畫風細膩動人。

▲蓋亞文化與pixiv攜手合作推出《Artists in Taiwan－臺灣插畫．漫畫家藝術精選》畫集。（圖／誠品提供）

蓋亞文化表示，此次與pixiv攜手合作推出插畫集，共收錄83位台灣繪師的精采作品，範圍涵蓋插畫、動畫、漫畫等藝術原創作品，同時收錄畫家的pixiv、Facebook、Twitter、IG等社群帳號，堪稱台灣史上最強的繪師圖錄，200頁全彩共呈現數百張精緻美圖，不論是尋求美圖合作的公司企業、夢想以插畫為專業的創作者、喜愛賞圖、追蹤作者的讀者，都能一次看盡。

▲創作者作品當中，包括曾擔任人氣天團五月天巡迴演唱會場景美術的Pixel Jeff。（圖／創作者：Pixel Jeff，誠品提供）

誠品同步也推出延伸書展，參展書籍優惠79折起；而3/12（五）誠品生日慶當天，全館舉辦大型藝文系列活動，將邀請VOFAN於信義店現場作畫，並由擁44萬粉絲的YouTuber繪師空罐王主持與講解；3/13（六）將舉辦「pixiv連線座談會」，從日本連線直播，討論創作業界的過去、現在與未來。

▲▼《Artists in Taiwan》特展集結逾80位優秀台灣創作者作品一次展出。（圖／誠品提供）

《Artists in Taiwan》特展

地點：誠品信義店3樓forum

時間：3/2(二)－3/14(日)，24小時全天開放參觀

奈良美智特展

另外首度來台的《奈良美智特展》，首波將在2021年3月12日至6月20日於關渡美術館開展，受到舉國矚目！主辦單位文化總會更公布，確定在7月、11月加碼，移師至高雄市立美術館、台南市立美術館展出。

▲《奈良美智特展》除了在3月於關渡美術館展出，也確定加碼，分別於7月與11月移師高雄、台南開展。（圖／文總提供）

此次特展，將有多幅是去年「STARS展：現代美術のスターたち―日本から世界へ」森美術館展出的作品。另有特殊媒材展品，包括鮮花作品、手提袋、厚紙板、木頭畫作、帆布畫等都會在展場中曝光，展出作品相當豐富。

文總副秘書長李厚慶表示，《奈良美智特展》是免費入場，經過各方大力協助，讓這場公益展覽分別在台灣南北、三座城市皆有展出，除了希望讓更多國人欣賞到國際藝術家奈良美智的作品外，也將奈良美智公益特展傳達台日友好的心意極大化。

如今主辦單位在《奈良美智特展》臉書專頁公佈相關入場規範，還搶先透露首波周邊，包括文件夾、拼圖、托特包等，除了有去年大家無緣前往的森美術館「Star展」周邊商品，奈良美智也特別為台灣特展設計了幾樣商品，不過由於對品質與製作要求非常高，現在還無法看到全貌，但他堅持「只做自己會用的、自己想用的商品」。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來