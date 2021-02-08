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「復古乖乖」送漫畫本懷念炸　她PO照千人爆共鳴：一包5元的年代

記者曾筠淇／綜合報導

人氣零食「乖乖」除了拿來吃，也有不少人將其放置於器材、設備上，以求機器乖乖運作，不要出狀況。一名女網友日前則發文分享，她每次買乖乖，其實都是因為想要裡面的「漫畫本」。貼文曝光後，立刻掀起共鳴，不少網友紛紛留言回應，「就是為了玩具」、「好懷念的童年啊」。

▲▼很多人都會把「乖乖」放在設備上，以求機器正常運作。（圖／記者曾筠淇攝）

▲很多人都會把「乖乖」放在設備上，以求機器正常運作。（圖／記者曾筠淇攝）

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這名女網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文表示，以前她買乖乖，全都是因為想要收藏零食內附贈的小玩意兒，「為了裡面的小漫畫本！」從她PO出的照片可以見得，除了一些塑膠玩具，居然還有好幾本迷你版漫畫，而乖乖當時透明的包裝，也與現在差很多。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲原PO以前都是為了漫畫本才買乖乖。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

貼文一出，不少網友都留言回應，「我想念這些小玩具」、「對耶！小時候乖乖裡面都有小玩具」、「一包5元年代，吃乖乖看漫畫」、「買錯再買一包，結果零用錢就默默花玩了」、「以前都是為了玩具買乖乖來吃」、「我塵封的記憶再被開啟，忘了20幾年」、「更早是小車」、「我兒時的回憶湧現中」、「我好後悔漫畫通通被我丟掉」。

據了解，「乖乖」自1968年問世，從那時就曾附贈過貼紙、小文具、轉轉盤、乖乖跳、汽車、彩色連環漫畫、動物繪圖板等，種類相當多元，其中，塑膠製的小車子最受歡迎；不過，2010年後的「乖乖」，就沒有再附贈玩具了。

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