遭海陸戰士乾哥性侵！她傳「不想活著」後自殺　輕判定讞

▲遭海陸戰士乾哥性侵後，妙齡女竟燒炭自殺。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）



記者吳銘峯／台北報導

曾在海軍陸戰隊服役的張姓男子，2016年服役期間到KTV喝酒開趴，事後到乾妹小佳（化名）家借宿，沒想到他卻背叛乾妹信任，性侵乾妹，導致小佳情緒崩潰；事發5天後傳訊息給閨密「不想活著」，最後燒炭自殺。一審將張男判刑12年10月，但二審認為小佳早有自殺念頭，改判5年6月。全案再上訴，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，張男與與打工認識的小佳感情不錯，平時以乾兄妹互稱。他2016年8月間進陸戰隊服役，9月4日放假時，就約出小佳與多名友人歡唱、喝酒。凌晨4點結束後，眾人決定到小佳家借宿，但因為房間及床位不夠，張男就與小佳共睡一床，朋友則是睡在客房，小佳媽媽則睡在家中樓上房間。

不料張男此時竟背叛小佳的信任，趁著小佳半醉半醒間，竟將她架住性侵。小佳不僅拒絕，過程中還持續說「出來」、「你是有女友的人」，要張男罷手，卻仍無法阻止張男的獸行。小佳遭侵犯後情緒崩潰，當天清晨6點多就LINE給閨密「我被硬上了，對方架住我，我說不要他還一直硬上。」張男等人離去後，小佳仍舊情緒低落，不斷發訊給閨蜜「有被強姦的感覺」、「覺得被硬上真的很不好」、「不想活著」等抑鬱寡歡的訊息。

朋友們雖極力安慰小佳，但她仍於事發後5天在家中燒炭自殺，還留下遺書「媽媽對不起，我不知道怎麼成為一個更好的人，也不知道怎麼相信別人」。小佳母親悲痛辦完後事，經由朋友的口中才得知女兒遭到侵犯，因此打電話質問張男，並約出張男在速食店說明；張男坦承在小佳反抗後仍性侵，對全案懊悔、抱歉，並前往小佳靈堂上香。檢方偵辦後，依照「性侵致被害人羞忿自殺罪」，提起公訴。

一審認定張男有罪，重判有期徒刑12年10月。案經上訴，二審高等法院改認定死者早在被性侵前2個月，就已經透露出自殺的念頭，自殺前一月還曾傳訊息給朋友說「我待在家會很想自殺，真的。」；況且死者對於性侵一事，並無特別羞忿反應，而於自殺時，也未特別提及張男，因此高院認為性侵與自殺間並無因果關係，改以「強制性交罪」將張男判刑5年6月。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。