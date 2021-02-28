知名足球國手「逼學弟吞吐」！過20年難忘形狀...他開記者會怒駁

▲南韓知名職業足球選手奇誠庸被爆料，小學時曾威逼學弟替其口交。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓體壇最近霸凌爆料案連環爆，在輿論上掀起一陣巨大風波！曾受南韓國家代表隊徵召的知名職業足球選手奇誠庸（기성용）於24日遭到C某、D某透過委任律師爆料，在就讀小學時威逼C、D某以及其他同齡選手或學弟為其口交，昨（27）日在結束2021年韓職足球聯賽1（Hana1Q K League 1）後，正式在全州世界盃競技場召開記者會，全面否認相關指控，要求對方拿出證據。

根據《韓聯社》、《Edaily》報導，C某與D某於24日委任辯護律師朴智勳（박지훈，音譯）做為法律代理人，爆料2000年1至6月在全羅南道某所小學就讀5年級時，遭到6年級的學長A姓與B姓選手強逼口交，只要不照做就會遭到一陣毒打，直到過了20年，仍舊難以撫平內心創傷，根據內文的提示以及事後的指控，A姓選手指的就是奇誠庸。

▲一旦性霸凌指控屬實，奇誠庸的足球選手生涯恐迎來史無前例的危機。（圖／達志影像）

朴智勳律師在聲明中表示，C某能夠清楚記得小學時遭到性侵的細節，例如奇誠庸曾在某些日期會特別「施予恩典」，准許免除對方為自己進行口交，而這些細節若不是當事人，實在是難以啟齒。

C、D某表示，已充分掌握奇誠庸當年留下的「犯罪證據」，呼籲奇誠庸應該誠實以對，否則不排除將進一步向媒體與大眾公開這些證據。朴智勳更透露，在向媒體爆料性霸凌案後，奇誠庸曾親自致電給C、D某進行各種威脅，希望將此事壓下來，而目前已保留相關對話錄音檔。

▲奇誠庸2013年與知名女演員韓惠軫完婚。（圖／CFP）

事後，奇誠庸透過所屬球隊「FC首爾」駁斥性霸凌指控，並表示將遵循法律途徑解決爭端，27日更於賽後在全州世界盃競技場召開30多分鐘的記者會嚴重否認，呼籲自稱為被害者的對方能夠提出完整的證據，切勿試圖透過掌握媒體輿論來帶風向。

然而，有部分媒體挖出C、D某的過往，證實C、D某也曾是過去校園暴力霸凌事件的加害者，因此其指控遭奇誠庸性霸凌的真實性也開始飽受部分媒體與民眾質疑。

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