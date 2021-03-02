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紐時：孟買大停電是北京的警告　印度電網發現大量中國惡意軟體

▲▼駭客,竊取機密。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲紐約時報指出，2020年10月的孟買大停電，有中國駭客入侵的跡象。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者林彥臣／綜合報導

印度金融大城孟買在去年10月曾經發生大停電事件，官方定調是人為疏失造成大停電。不過《紐約時報》中文版報以《中印衝突與孟買大停電：來自北京的一記警告？》為題，發現有中國駭客入侵印度電網的跡象。

根據《紐約時報》報導，印度去年夏天與中國在邊境，發生用石頭和棍棒互毆導致傷亡，4個月後在1500英里外的孟買發生大停電，導致火車停運、股市關閉。在印度新冠病毒疫情最嚴重的時期，醫院不得不改用應急發電機，以保持呼吸機運轉。

一項新的研究為兩件事存在關聯的說法提供了依據，這種說法認為，停電是中國針對印度電網的廣泛網路行動的一部分，選擇這個時機是為了傳遞這樣的訊息：如果印度過於努力強調其領土主張，可能導致全國停電的後果。

該研究顯示，在喜馬拉雅山脈的激烈戰鬥導致至少二十幾人喪生的同時，中國的惡意軟體正在進入管理印度各地電力供應的控制系統，以及一個高壓輸電站和一個燃煤發電廠。

這些惡意軟體是由美國麻州的「未來記錄」 （Recorded Future）公司發現的，該公司研究國家行為者網路使用的情況，它發現大多數惡意軟體始終沒有被啟動。而且，由於「未來記錄」無法進入印度的電力系統，它也無法檢查放置在印度各地戰略電力分配系統中的這些代碼本身的細節。雖然公司已經通知印度當局，但到目前為止，當局沒有報告發現了什麼情況。

未來記錄的首席運營長索羅門（Stuart Solomon）說，一個名叫Red Echo、由中國官方資助的團體「似乎在系統性地利用先進的網路入侵技術，在整個印度發電和輸電基礎設施的近十幾個關鍵節點中悄悄立足」。

▲▼新冠肺炎疫情延燒，離開車站的印度民眾戴著口罩。攝於印度孟買，2020年12月11日。。（圖／路透）

▲孟買是一座2000萬人口的大城市，也是印度金融重鎮，大停電造成的影響非常巨大。（圖／路透）

去年11月的新聞報導援引印度官員的話稱，停電原因是附近一個電力負荷管理中心受到來自中國的網路攻擊。當局開始正式調查，結果本應未來幾週內公布。從那以後，印度官員對中國代碼以及它是否引發了孟買大停電保持沉默，也不談及未來記錄向他們提供的證據，即印度電網的許多部位遭到了中國駭客精心策劃的攻擊。

根據《中央社》報導，辛赫否認孟買去年10月大停電是遭受駭客入侵，而是人為疏失。辛赫說，中央政府派調查小組前往孟買調查，確認馬哈拉什特拉省負責的電力商和處理電力輸送系統的廠商出現人為疏失，導致孟買去年10月大停電，他將寫信告知省政府，以便讓省政府要求相關廠商說明，並對他們採取行動。

不過，辛赫也證實《紐約時報》報導，表示有駭客試圖入侵印度電力系統。但他說，駭客試圖入侵印度電力系統與電網發生在去年11月，一些駭客想入侵印度電力荷載分配中心，但電腦緊急應變小組（CERT-In）立刻向電力荷載分配中心示警，中心立刻檢查，在駭客試圖入侵的網絡節點阻擋住攻擊。

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