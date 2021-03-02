大陸駭客入侵印度？　汪文斌：中國是網路安全的堅定維護者

▲大陸駭客組織遭爆侵入印度電網及疫苗生產系統。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者魏有德／綜合報導

網路情報公司Cyfirma昨（1）日爆料，大陸駭客組織正尋找印度疫苗製造商的系統漏洞，試圖竊取印度疫苗的知識產權，獲得「超過印度的競爭優勢」；此外，也有外媒稱大陸駭客入侵印度網路系統，向邊境問題施壓。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，網路攻擊溯源難，不能無中生有，隨意猜測，更不能在拿不出證據的情況下向特定方潑髒水。

▲網路情報公司Cyfirma稱大陸駭客竊取印度疫苗製造商資訊。（圖／pakutaso）

《環球時報》報導，網絡情報公司Cyfirma通過《路透社》對外宣稱，大陸駭客團體已經找出了印度血清研究所、巴拉特生物科技公司的系統漏洞，但相關痕跡和證據已被該公司獲取，並已分享給印度政府的有關部門。

Cyfirma公司CEO庫瑪（Kumar）表示，大陸竊取印度疫苗製造商的動機，主要是因為印度正大量生產英國牛津大學和阿斯利康合作開發的新冠疫苗，且很快就要大規模生產美國Novavax疫苗，「中國和印度正通過向他國提供疫苗來展開疫苗外交競賽，中國此舉是為了挽回在競賽中落後印度的局面。」

此外，《紐約時報》也提到，大陸利用駭客組織入侵印度電網系統，以在2020年的中印邊境衝突問題僵持之際，給予印度政府壓力，迫使印度政府和中國大陸談判。

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

對此，汪文斌強調，中國是網路安全的堅定維護者，堅決反對並打擊任何形式的網路攻擊行為，「網路攻擊溯源難，不能無中生有，隨意猜測，更不能在拿不出證據的情況下向特定方潑髒水，這種做法不僅不負責任，而且別有用心，中方對此堅決反對。」

