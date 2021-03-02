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9黑煞埋伏追砍！男子遭圍大逃殺「血濺大安區」　1嫌：看熱鬧助拳

▲大安區羅斯福路2日下午發生疑似幫派械鬥砍人事件，監視器畫面宛若古惑仔電影真實版。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安區羅斯福路2日下午發生疑似幫派械鬥砍人事件，監視器畫面宛若古惑仔電影真實版。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市大安區2日下午驚傳砍人事件！34歲的紀姓男子（經查有多項前科）在大安區羅斯福路3段269巷內某咖啡廳內與黑幫分子談判破裂，雙方一言不合，紀男離開咖啡廳，卻在店外巷弄內遭9名黑衣人伏擊圍毆，其中一人持西瓜刀從後方砍殺紀男兩條大腿後側，兩條刀傷創口長達30公分，目前紀男仍在萬芳醫院開刀搶救，轄區大安警方則成立專案小組鎖定對象緝凶。

▲▼台北市大安區砍人。（圖／記者黃彥傑攝）

▲大安區羅斯福路2日下午發生疑似幫派械鬥砍人事件，被害人眼鏡沾染血跡還留在現場（圖／記者黃彥傑攝）

傍晚7點多、大安警方根據監視器畫面循線在台北市中山區林森北路逮捕1名王姓涉案人（26歲）但他落網後初步否認涉案，辯稱是跟朋友去看熱鬧助拳，對於械鬥砍殺糾紛起因並不清楚，警方初步排除他是行兇刀手，目前正循線擴大追查。

知情人士透露、傍晚醫院搶救紀姓被害人手術暫告一段落，警方趁術後空檔對被害人進行訪談15分鐘，發現被害人疑似和行兇黑衣人主動協商喬「賭債」未果，談判破裂引發口角衝突，但對方10多人早已在咖啡廳外埋伏，刀手持西瓜刀將紀男雙腿砍傷、警告意味相當濃厚。晚間王姓犯嫌在中山區落網，目前遭大安警方帶回偵訊，警方希望藉此釐清這起當街砍人事件的事發始末，案件收網行動正在進行中。

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