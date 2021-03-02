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黃偉哲大推台南市農產運銷公司訂購單 　歡迎一起以實際行動支持在地農民 　

▲台南市長黃偉哲大推台南市農產運銷公司訂購單，歡迎一起以實際行動支持在地農民 。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲大推台南市農產運銷公司訂購單，歡迎一起以實際行動支持在地農民 。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應中國自3月1日起暫停台灣鳳梨輸出一事，台南市長黃偉哲2日表示，台南市農產運銷公司超前部署，整合屏東、高雄、嘉義的各大鳳梨產區協力產銷，台南市農產運銷公司也表示將全力支持，為農民謀求最大利益。

▲台南市長黃偉哲大推台南市農產運銷公司訂購單，歡迎一起以實際行動支持在地農民 。（圖／記者林悅翻攝）

台南市長黃偉哲表示，已與屏東、高雄、嘉義的各大鳳梨產區達成共同協議來行銷台灣鳳梨，整合銷售台灣各地鮮果，3月至5月皆有不同的地區鳳梨，皆可於台南農產運銷公司訂到其他縣市的鳳梨，而加工的銷量可以透過開拓更多的外銷市場，擴大國內市場的消費量，例如：鳳梨酥、鳳梨果乾、鳳梨果醋或鳳梨汁等相關產品，因此，台南市農產運銷公司已超前部署，市府也將盡全力配合及處理，歡迎大家採購，一起攜手挺鳳梨，挺農民，挺台灣。

▲台南市長黃偉哲大推台南市農產運銷公司訂購單，歡迎一起以實際行動支持在地農民 。（圖／記者林悅翻攝）

另外，鳳梨是具有高營養價值的水果，維生素C含量是蘋果的5倍，也有減緩關節與肌肉發炎、促進消化及新陳代謝、改善呼吸道及解暑等功效，非常適合作為運動選手之營養補充，是CP值很高的水果，歡迎大家多多採購。

▲台南市長黃偉哲大推台南市農產運銷公司訂購單，歡迎一起以實際行動支持在地農民 。（圖／記者林悅翻攝）

台南市農產運銷公司總經理李芳林表示，配合嘉南高屏的鳳梨熟成期程，三月中旬開始到五月底皆可訂購台灣最好吃的金鑚17號鳳梨，歡迎大家採購，企業或機關團體鳳梨預購訂單(4粒裝）(https://forms.gle/RZ6d75MKV3MKeAE48)，個人網路訂購請上台南市農產運銷訂購網站(https://www.t-apmc.com.tw/)，一起以實際行動支持在地農民。

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