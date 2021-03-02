愛心不斷捐贈第5部救護車　黃偉哲感謝林益琴、陳秀花充實消防救護能量

▲台南市安南區林益琴先生、陳秀花女士，捐贈價值260萬元的救護車，供執行到院前緊急救護使用，由台南市長黃偉哲代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區林益琴先生、陳秀花女士，於3月2日在台南市消防局第六救災救護大隊安南分隊，辦理救護車等相關救護器材及設備捐贈儀式，供執行到院前緊急救護使用，並由台南市長黃偉哲代表受贈。

台南市長黃偉哲指出，他來見證林益琴、陳秀花還有黃文獻董事長所捐贈的救護車，連同這部救護車在內，已經是他們所捐贈的第5部救護車，台南市61台救護車，都已經有配備十二導程心電圖，而這新捐贈的救護車，總值260萬元，車上配有最新設備，對市民的健康安全救護幫助很大。

黃偉哲十分感謝林益琴、陳秀花賢伉儷，還有黃文獻董事長大家一起能夠為市民的生命，捐贈救護車，也感謝我們警義消人員，努力將到院前OHCA的患者救活率大為提高，比全國的平均還要高，這個他非常引以為榮的。

黃偉哲表示，安南區是台南市人口第2多的轄區，僅次於永康區，是台南市5年來人口增加量最多、成長率第4高的行政區，在這樣充滿生機且具有未來發無限可能的地區，其救護量日漸增長是可以預想得到的。林益琴先生、陳秀花女士為在地人，一直以來關懷地方公益、熱心參與，為善回饋鄉里不落人後，現在得知安南消防分隊救護車已逾年限，且出勤頻繁急需汰換，便表達要捐贈救護車的意願，相信有了這台配備完善且有「巴騰堡格紋」塗裝的救護車加入救護行列，再搭配消防局專業救護人員，可以讓安南地區的市民朋友獲得更多保障。

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