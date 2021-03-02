17歲少年溺死「想當廚師」成遺言…2同學拉不住偷哭　母崩潰認屍

▲17歲少年疑為撿泳帽被大浪沖走！隔天被發現卡在礁岩已死亡。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）



記者許力方／綜合報導

台東一所兒少扶助機構的蘇姓女教保員帶著10名高中生一起出遊，在杉原海水浴場、美麗灣飯店前戲水，未料17歲李姓少年突然被大浪捲走，同學說，他當時為了找泳帽才出去，一路漂漂漂過去，消失在海中，1日師生回到岸邊一邊拭淚一邊呼喊李男的名字，中午時終於在礁石中發現遺體，母親到場認屍崩潰痛哭，「媽媽帶你回家」。

10名高中生前一天在蘇姓女老師的帶領下，私下前往美麗灣前海域戲水，雖然海象欠佳、風浪大，大多數學生都在淺水區玩，只有李男因識水性，未穿救生衣游到較深的地方，一名黃姓目擊民眾於下午3時14分報案，發現李男身穿黑色短褲、上身赤裸遭大浪帶離岸邊，無法自行游回岸，當時就看到同行的師生試圖要救人，警消、民間搜救單位派員前往，海陸空搜尋一日因海象不佳沒有找到人。

▲目睹李姓少年消失，2同學拉不住喊他名字偷哭。

▲「想當廚師」成遺言…母崩潰認屍痛哭。



「回來囉！」同學與老師1日上午再度回到岸邊，強忍悲傷，偷偷拭淚，聲聲呼喊李姓少年的名字，其中一人受訪時說到，李男當時是為了找泳帽才出去，一路漂漂漂出去，本來有兩個同伴要去救他，有拉到手，仍被大浪打掉失散，只能眼睜睜看著他消失海面，女老師更是相當難過自責。

1日上午11時許，搜救人員終於在岸前100公尺處礁石發現李姓少年卡在裡面，已經明顯死亡，李母到場認屍崩潰跪地痛哭，一路緊跟著遺體至殯儀館，「放鬆，媽媽帶你回家…」她控訴，只有一位教保員卻帶著10人前往海上危險活動，前一天晚上兒子才說未來「想當廚師」，沒想到成了最後遺言，讓作母親的悲痛不已。