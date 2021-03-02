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17歲兒溺斃美麗灣　單親母淚訴只差一年「全家大房團圓夢碎」

▲▼17歲少年美麗灣、杉原海水浴場溺死「想當廚師」成遺言…2同學拉不住偷哭　母崩潰認屍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲搜救人員尋獲李姓少年的遺體。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

台東17歲李姓少年趁著228連假和同學、蘇姓女教保員一起到海水浴場玩，卻意外遭大浪捲走溺斃。李母聽聞兒子離世的消息，難過痛批蘇女將孩子帶入險境，而她與孩子約好18歲自立之後，有機會可以一家四口搬進大房子團圓的夢想，也就此破碎。

據了解，包含李姓少年在內的10名高中生2月28日在蘇女的帶領下，私下前往美麗灣前的海域戲水，由於海象不佳、風浪大，大多數學生都在淺水區玩，只有李姓少年因為水性好，未穿救生衣游到較深的地方。黃姓目擊民眾於下午3時14分報案並表示，發現李姓少年身穿黑色短褲、上身赤裸遭大浪帶離岸邊，無法自行游回岸，當時有看到同行的師生試圖要救人。

警消、民間搜救單位獲報後立即派員前往救援，無奈海陸空協力搜尋一日，仍因海象不佳沒有傳回好消息。直到1日上午11時許，搜救人員才在岸前100公尺處的礁石發現李姓少年卡在裡面，已經明顯死亡，讓到場認屍的李母難過到一度崩潰跪地痛哭。

根據《自由時報》報導，李母痛斥蘇女怎麼可以一個人帶著10個男學生到危險的地方玩，她因為年輕時無力照顧3個孩子，於是將大兒子（李姓少年）和患有心臟病的女兒送到同一間收容機構，自己則與小兒子同住，原本約好孩子18歲自立之後，一家人有機會可以住進大房子團圓，她也為此努力工作，如今大兒子卻在17歲時魂斷海邊，一家四口的的團圓夢就此破碎。

▲▼17歲少年美麗灣、杉原海水浴場溺死「想當廚師」成遺言…2同學拉不住偷哭　母崩潰認屍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▼▲同學與老師1日上午回到岸邊，含淚喊著李姓少年的名字。

▲▼老師帶10學生美麗灣戲水　17歲男遭浪捲走搜救中。（圖／記者楊漢聲翻攝）

「放鬆，媽媽帶你回家……。」李母淚訴，兒子曾說未來想到當廚師，結果卻成了最後遺言。至於為何會發生這樣的憾事，同行的一名學生事後受訪時提到，李姓少年當時是為了找泳帽才會游出去，卻一路漂出去，本來有兩個同伴要去救他，有拉到手，但被大浪打掉失散，只能眼睜睜看著他消失在海面，老師事後也很難過自責。

此外，台東縣政府事後曾表明，事發海域尚未對外開放。一行人是如何進入該海域戲水、學生又是為何下水，以及身為教保員的蘇女是否涉犯過失致死罪嫌，仍有待檢警進一步調查釐清。

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