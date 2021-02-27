防治紅火蟻為害！勿破壞蟻丘防擴散　叮咬冰敷肥皂清洗速就醫

▲花蓮縣政府辦理防治入侵紅火蟻教育訓練。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮針對鳳林鎮及光復鄉發生入侵紅火蟻危害，為提升農民對於入侵紅火蟻之認識及防治意識，縣政府日前在光豐農會推廣部辦理防治入侵紅火蟻教育訓練，同時也邀請行政院農委會花蓮區農業改良場為農民介紹入侵紅火蟻特徵辨認、蟻丘樣貌、生活史、防治藥劑種類及施藥方式。

農業處長吳昆儒表示，縣府與鳳林鎮公所、光復鄉公所、鳳榮地區農會及光豐地區農會共同合作，已提供公所及農會入侵紅火蟻防治用生長調節型餌劑（美賜平或百利普芬）儲備使用，農友如在田間有發現疑似入侵紅火蟻，農友可先拍照並通報當地公所或農會，經確定為入侵紅火蟻，可就近向當地公所或農會領取防治餌劑自行施藥。農友施藥防治入侵紅火蟻時，務必要注意正確的施藥方式才能達到效果，如有施藥技術指導之需求，可洽花蓮區農業改良場提供協助，另縣府也製作宣導單張讓民眾能更加認識入侵紅火蟻特徵及防治方式。

▲介紹紅火蟻特徵辨認、蟻丘樣貌、生活史、防治藥劑種類及施藥方式。

在教育訓練課程中，農民頻繁詢問有機耕作如何防治入侵紅火蟻，農業處說明，有機田區防治方面，經縣府主動函詢行政院農委會農糧署，該署已同意比照防治秋行軍蟲方式，意即有機農產品經營者倘因配合入侵紅火蟻防治作業，於驗證田區使用入侵紅火蟻防治藥劑，請各驗證機構於接獲有機農產品經營者通報後，立即前往田區評估影響範圍並配合辦理相關管制事宜，雖然有機農產品經營者之驗證通過資格不受影響，但管制期間該管制範圍內之產品不得以有機名義販售，故有機農產品經營者務必先向所屬有機認證單位確認要使用之藥劑後再進行防治。

花蓮縣政府再次呼籲，農友如果一旦發現疑似入侵紅火蟻時，請切記不要擾動或破壞蟻丘，避免造成蟻群搬遷而擴散，增加防治困難。此外，如果農友不慎被入侵紅火蟻咬傷時，請先將被叮咬部位進行冰敷處理，並以肥皂與清水清洗被叮咬的患部，儘快就醫診治；如若被叮咬後的傷口有造成膿泡，也請勿隨意將它弄破，而部分民眾在被咬傷後，有可能會引起較特殊的生理反應或過敏情形，請一定要緊急就醫治療。

►腦公！你不可以賴帳喔