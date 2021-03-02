20歲女大生經期不乖「不以為意」　一照有異音竟罹子宮內膜癌

▲新竹1名女大生長期經期不規則，經醫院用超音波檢查後發現為「子宮內膜癌症」，經切除後目前正定期追蹤中。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市1名20歲的女大生，長期經期混亂不規則，女大生和家人都不以為意，認為「這麼年輕不會有嚴重的婦科疾病」，她自行服用調經藥後許久不見改善，才到醫院求診；經用超音波檢查後發現罹患「子宮內膜癌」；所幸仍屬罹癌早期，經切除腫瘤後目前正在定期密切追蹤內膜情況。

中國醫藥大學新竹附設醫院婦產科醫師陳璐敏表示，這名女大生經由超音波檢查發現子宮內膜有不正常回聲，進一步宮腔鏡檢查，子宮內膜有個1至2公分的腫瘤，最終切片病理報告證實是子宮內膜癌症。幸好發現的時候還是早期子宮內膜癌且細胞分化良好，考慮病人的年紀及保留生育功能的需求，以宮腔鏡切除腫瘤後，使用荷爾蒙藥物治療，目前定期密切追蹤內膜情況。

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陳璐敏強調，近10年發現，子宮內膜癌症的發生率逐年上升，超越子宮頸癌症，成為女性好發率排名第6的癌症。子宮內膜癌和環境及飲食相關，研究發現，現代生活中有很多化學製品有類女性荷爾蒙的作用； 加上國人飲食習慣西化，高熱量高油脂的飲食，體重增加又缺乏運動，都是子宮內膜癌增加的原因。

陳也提醒，在38婦女節前夕，建議女性朋友多運動，減少脂肪與高升糖食物的攝取，清淡飲食，多吃生鮮蔬果，多喝水，盡量少喝飲料及食用加工食品。

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