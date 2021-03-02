　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

20歲女大生經期不乖「不以為意」　一照有異音竟罹子宮內膜癌

▲新竹1名女大生長期經期不規則，經醫院用超音波檢查後發現為「子宮內膜癌症」，經切除後目前正定期追蹤中。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

▲新竹1名女大生長期經期不規則，經醫院用超音波檢查後發現為「子宮內膜癌症」，經切除後目前正定期追蹤中。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市1名20歲的女大生，長期經期混亂不規則，女大生和家人都不以為意，認為「這麼年輕不會有嚴重的婦科疾病」，她自行服用調經藥後許久不見改善，才到醫院求診；經用超音波檢查後發現罹患「子宮內膜癌」；所幸仍屬罹癌早期，經切除腫瘤後目前正在定期密切追蹤內膜情況。

中國醫藥大學新竹附設醫院婦產科醫師陳璐敏表示，這名女大生經由超音波檢查發現子宮內膜有不正常回聲，進一步宮腔鏡檢查，子宮內膜有個1至2公分的腫瘤，最終切片病理報告證實是子宮內膜癌症。幸好發現的時候還是早期子宮內膜癌且細胞分化良好，考慮病人的年紀及保留生育功能的需求，以宮腔鏡切除腫瘤後，使用荷爾蒙藥物治療，目前定期密切追蹤內膜情況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳璐敏強調，近10年發現，子宮內膜癌症的發生率逐年上升，超越子宮頸癌症，成為女性好發率排名第6的癌症。子宮內膜癌和環境及飲食相關，研究發現，現代生活中有很多化學製品有類女性荷爾蒙的作用； 加上國人飲食習慣西化，高熱量高油脂的飲食，體重增加又缺乏運動，都是子宮內膜癌增加的原因。

陳也提醒，在38婦女節前夕，建議女性朋友多運動，減少脂肪與高升糖食物的攝取，清淡飲食，多吃生鮮蔬果，多喝水，盡量少喝飲料及食用加工食品。

Her今天推出Calvin Klein「CK be香水」200ml 原價2800元，特價639元。

►苗栗偷車賊路口遇警「一路巴庫」　駕車拒捕「撞警車逃逸」

ET快訊
表哥性侵4名表妹！還在神明廳下手　姨丈氣瘋
「植物油超過5%」不准叫巧克力！金莎巧克力明年也要改名
快訊／台中3車追撞1死2傷！　目擊者嚇：紅燈沒煞車
TWG這款茶農藥超標逾2倍　287kg全退運銷毀
工業氮氣充米餅！負責人3鞠躬道歉　再轟爆料員工有問題
楊冪「超兇半球」禮服快被擠爆！　鄧超曝台上邪惡視角

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「水果」新南向績效挨批　陳吉仲拿數字說話：生鮮蔬果出口57億元

火鍋店遭客訴「UberEats全額退款」　理由扯爆！網怒：真的很敢欸

國內外買台灣鳳梨破4.1萬公噸　陳吉仲籲貿易業者「別任意殺價」

媳婦不願守活寡！公公霸氣喊「我扛」　婆婆「為兒」忍7年輪流侍寢

處女座不能養！她撿奶喵「開神扯12條件」一週家訪5次　以為在徵公

20歲女大生經期不乖「不以為意」　一照有異音竟罹子宮內膜癌

工業氮氣充米餅！負責人3鞠躬道歉　再轟爆料員工有問題

準公幼學費8月起漲價　全教總批「政府帶頭漲」：違背公共化精神

香港首批100萬劑復星／BNT疫苗部分抵港　由國泰航空運送

募資飆破3千萬！理科太太「1抵12」維他命熱賣　網酸：盤子真多

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

《上流戰爭》珍妮勇敢淚揭「被霸凌的是我！」　姜瑪莉心痛崩潰「甩夕京巴掌」宣戰朱丹泰

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

用舊輪胎打造《進擊的巨人》艾倫　耗時30天...胎紋逼真呈現肌肉感

200個貨櫃無法外銷「恐損失千萬」 鳳梨伯兒嘆：可能選擇放到壞掉...

「水果」新南向績效挨批　陳吉仲拿數字說話：生鮮蔬果出口57億元

火鍋店遭客訴「UberEats全額退款」　理由扯爆！網怒：真的很敢欸

國內外買台灣鳳梨破4.1萬公噸　陳吉仲籲貿易業者「別任意殺價」

媳婦不願守活寡！公公霸氣喊「我扛」　婆婆「為兒」忍7年輪流侍寢

處女座不能養！她撿奶喵「開神扯12條件」一週家訪5次　以為在徵公

20歲女大生經期不乖「不以為意」　一照有異音竟罹子宮內膜癌

工業氮氣充米餅！負責人3鞠躬道歉　再轟爆料員工有問題

準公幼學費8月起漲價　全教總批「政府帶頭漲」：違背公共化精神

香港首批100萬劑復星／BNT疫苗部分抵港　由國泰航空運送

募資飆破3千萬！理科太太「1抵12」維他命熱賣　網酸：盤子真多

號稱1瓶抵12瓶、30天就有感！理科太太網售維他命　食藥署要查

根本不環保！特斯拉買比特幣「爭議內幕」揭曉　形象連帶重傷

江少慶告別旅美生涯不捨　回台打中職「是自己的判斷與決定」

不到終點，絕不輕易放棄-雲林國中游泳隊

影片影射連家致富傳奇挨告　基進黨劉恆溦警局應訊：歷史抹不去

不只雞肉飯！南機場夜市超強美食全攻略　霸氣生煎包晚來買不到

九太新洋將JC戰象　球風自比爵士名將AK47

才子皇帝播種力千古第一！睡6000處女生80子女　還挖地道青樓幽會

創9年來同期新高　勞部：4月底人力需求淨增加5萬人

70億飛了！她連續下注5週　開出頭獎竟「交易失敗」…痛訴：不吉利

17歲電眼妹「5男1女」摩鐵辦毒趴　混用猝死遭裸棄母崩潰：我女兒很乖

生活熱門新聞

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

今「雨最多」降10℃！網驚：以為颱風來了　周末再變天

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

沒戴套下體卻「掉出碎片」　女友：半年前卡的

黑心寶寶米餅回應了！堅持不道歉　宣布6款可退貨

3波變天！開工降10度轉雨　周末「水氣更多」連下3天

日月潭水位驟降！史上最大尾「鰱魚王」落網

爽工月薪6萬　他卻嚇到想離職

外送員掏「特殊10元」被疑假幣　網友嗨喊400收

高中妹拍「14分鐘破處片」　原因超前衛！

外送員裝密錄器！燒烤老闆：逼1分鐘出餐　公告回擊了

知名寶寶米餅爆食安危機！網友氣炸

無聊撩一下…5星座「很會搞曖昧」！網怒點名雙子：超無言

更多熱門

相關新聞

女大生抗性侵　被3男放火燒傷

女大生抗性侵　被3男放火燒傷

印度北方邦斯哈赫賈漢普爾(Shahjahanpur)一名女大生被人發現全裸倒在高速公路上，身上還遭到嚴重燒燙傷，她甦醒後表示，3名男子將她綁架後，企圖在田野中集體性侵，她頑強抵抗就被潑灑汽油放火。

女大生除夕夜「坐橋墩護欄」被救下　家屬曝原因

女大生除夕夜「坐橋墩護欄」被救下　家屬曝原因

女大生過年狂吃腹痛染重病　5萬人驚呆

女大生過年狂吃腹痛染重病　5萬人驚呆

衛生棉5大NG使用習慣你中幾個？

衛生棉5大NG使用習慣你中幾個？

女大生點Uber被偷吃！外送員開口就喊「親愛的」

女大生點Uber被偷吃！外送員開口就喊「親愛的」

關鍵字：

女大生經期子宮內膜癌　

讀者迴響

熱門新聞

警開槍現場影片曝　嘉義綁匪中彈

違停貴婦腿夾反抗警崩潰！側拍片逆轉

知名寶寶米餅「噁心工廠」直擊　蟑螂老鼠滿地爬

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

剛生完二寶4個月…MEI MEI懷了第3胎！

板橋騎士罵警打女生　慘被肉搜出

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

「圍棋女神」14秒床片曝光！

方文琳「校花級二女兒」畢業照美炸

BMW貴婦驗傷恐提告！喊冤：警察誤導我

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

工業氮氣填充「知名寶寶米餅」　老闆：我只在意成本

女兒遭霸凌球鞋被丟掉　陸元琪怒了

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

更多

最夯影音

更多
黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面