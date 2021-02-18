女大生過年狂吃：就沒停過！回家「核彈級腹痛」染重病　5萬人驚呆

▲女大生過年狂吃！回家「核彈級腹痛」染重病。（圖／翻攝荔枝網）



記者許力方／綜合報導

「每逢佳節胖三斤」過年期間難免大魚大肉，家家戶戶團圓吃好料，江蘇常州17日開工日卻傳出一起病例，引發5萬人瘋傳，一名女大生小巢春節與親朋好友不停聚餐，幾天後突然感覺劇烈腹痛，就醫檢查發現罹患急性胰腺炎，幸虧緊急發現搶救；而早在13日大年初二就有39歲女子同樣因暴飲暴食誘發急性胰腺炎，劇烈腹痛急診搶救4小時才清醒。

《江蘇公共新聞》報導，小巢在外地讀書，目前大學二年級，這次趁著放寒假春節返鄉，在常州和親朋好友見面超興奮，連日不斷聚餐，大吃大喝，「好多天，回來就沒什麼停過，因為同學朋友比較多…然後就約著去聚餐！」沒想到，幾天後她感覺腸胃有點疲憊，一回家就突發劇烈腹痛，緊急前往常州市第一人民醫院就醫。

經醫生檢查發現，小巢並非一般的胃痛，而是因暴飲暴食引發急性胰腺炎，所幸及時發現搶救，目前正在消化內科住院病房接受輸液治療。醫生表示，急性胰腺炎好發於青壯年，患者通常飲食過度，還伴有飲酒過度，吃進了大量高脂肪、高蛋白的食物，刺激胰腺，導致胰液分泌過度旺盛，來不及流向十二指腸，滯留於胰管，使得胰管內壓力增高。

無獨有偶，13日大年初二凌晨，蘇州39歲康姓女子也因劇烈腹痛前往急診，全身是汗、臉色蒼白，醫生一看到立刻做血液化驗和CT檢查，結果同樣是急性胰腺炎，當下就將她收治加護病房治療。據悉，康女身高160cm，體重破百公斤，平時飲食習慣就不良，加之春節期間暴飲暴食，導致急性胰腺炎發作。

經過一系列檢查發現，康女血液多項數值爆表，有「乳糜血」的症狀。血液灌流治療過程中，她的血液還呈現粘滯，肉眼可見血脂漂浮，經4小時搶救她才清醒。醫生直指，重症急性胰腺炎一旦發生胰腺大部缺血性壞死或感染，會引起一系列的全身病理改變和嚴重併發症，往往會危及生命，死亡率5 至30%，可謂極度凶險。

提醒民眾，春節是胰腺炎等消化道疾病的高發期，醫師建議一日三餐應做好葷素搭配，避免油膩的肉食過多，也盡量不要酗酒。

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▼康女暴吃昏迷，出現「乳糜血」肉眼可見血脂。（圖／翻攝微博）

