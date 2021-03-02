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「鳳梨不是重點了！」　趙少康警告：小心大陸全面貿易戰

▲▼趙少康回應時事。（圖／記者黃克翔攝）

▲趙少康回應台灣鳳梨遭陸方禁止進口一事。（圖／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對大陸暫停台灣鳳梨進口，中廣董座趙少康2日指出，現在重點已不只在鳳梨上了，而在「防止全面貿易戰」。他呼籲總統蔡英文，馬上啟動國安、兩岸溝通機制，要求迅速協商。

趙少康表示，蔡英文跟著美國前總統川普禁大陸商品，且不時加碼，他列舉，包括華為手機、無人機、書籍、口罩、測速器、掃地機器人、淘寶、疫苗、核酸檢驗、愛奇藝、電動巴士等，加上口口聲聲稱「武漢肺炎」及羞辱中國大陸疫苗，「阿共早已不耐」。

趙少康說，從大陸限制陸客來台到禁止豬肉、鳳梨銷陸，前後多次警告，但蔡政府沒有準備收歛和妥協，繼續加碼攻擊要「硬幹一場」。他強調，這些果農不是「蔡英文的執政團隊」，他們是無辜的、弱勢的人民。蔡政府不會在乎他們的收入，只會藉此向農民表示中國大陸不可信賴更不可依賴，農民只能接受。

他也對於兩岸貿易數字提出質疑，譏諷蔡政府一再對內宣傳兩岸貿易即便大幅順差，其實是大陸依賴我們的多、我們依賴大陸的少，所以大陸不敢動台灣？台積電是護國神山，加上聯電、聯發科的晶圓全世界都靠台灣，「台灣啥咪攏不驚！台灣怎麼會被區區14億台幣的鳳梨禁令嚇倒？台灣的鳳梨民族主義怎麼會怕中國？了不起要台積電從大陸關廠撤資回台灣」，大酸蔡政府大內宣政策。

台灣去年出口大陸近2000億美元，佔總出口約45%，順差有1405億美金，是外匯的主要來源。出口產品中電子零組件，包括晶圓，共佔200多億，其次是通訊、視覺、光學類產品，由高科技產業提供，大陸則多組合加工後再出口，形成一個完整的產業鏈。

對此，趙少康表示，假如貿易戰全面發生，斷鏈的結果，將是台灣一時失去一大塊收入，大陸也會失去更大一塊加工出口外銷的生意，兩敗俱傷，但就整體比例上看我方損失較大。但關鍵在於，因為影響股價雖大、但就業並不太受影響，主要是農產品、金融服務、石化、機械及其他早收清單的產品，不要看金額也許「不過」幾10億美元，但從業人員龐大，產業集中依賴高，轉業不易，而大陸需求替代性高，開放本來是大陸基於對台灣放利，一旦從這裡下手，受苦的又是老百姓。

趙少康說，在此全面貿易戰即將點燃的前夕，很難過地看到蔡政府還在繼續叫陣擴大裂痕，置百姓生計於危險而不顧，他沉痛呼籲蔡英文「犧牲未到最後關頭絕不輕言犧牲」，請馬上啟動國安、兩岸溝通機制，要求迅速協商，就事論事，尋求妥協解決方案。

同時，他再次呼籲對岸，「和平未到最後關頭絕不放棄和平」，台獨不是台灣共識，全面貿易戰害人害己，絕對沒有必要，從頭到尾堅持理性、務實，規勸雙方以和為貴，忍一時風平浪靜、退一步海闊天空。

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