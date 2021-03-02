知名寶寶米餅爆食安危機！網「小孩吃好多了」怒譙：這種錢也敢賺

▲樂扉寶寶米餅遭踢爆工廠遭亂，且違法以工業用氮氣填充於米餅包裝。（圖／翻攝樂扉食品（有機寶寶米餅）臉書粉專）

記者蕭筠／綜合報導

主打以有機食材打造寶寶米餅的知名「樂扉寶寶米餅」，今（2）日遭踢爆使用「禁用於食品」的工業用氮氣鋼瓶針對米餅進行充氣包裝，且廠房更是遭亂不堪，不僅有蟑螂出沒，就連機台也全是老鼠屎，消息曝光後，臉書立刻湧入大批網友怒轟「太誇張！太黑心！小孩之前不知道吃了多少」 、「老闆你良心何在」、「這樣的錢你賺得心安嗎」。

樂扉寶寶米餅近日遭檢舉使用非食用級氮氣填充包裝且已達4年之久，且工廠內部環境髒亂不已，有蟑螂以及老鼠屎，後遭新北市衛生局當場查獲，負責人則僅出面澄清一切全是惡意中傷，將走法律途徑解決，但消息一曝光已震驚不少父母，臉書粉專更是湧入大批網友砲轟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少人紛紛留言怒罵「缺德缺德缺德無良無良無良，不添加人工色素但卻添加工業用氮氣，爛爆」、「標榜多天然自然，結果請問良心何在」、「太黑心了！傷害的都是小寶寶！重點是一包米餅不便宜，竟然還打著有機的商品暗地裏做這種事！兒子已經吃掉不只10盒，超級無良」、「你們實在太沒有良心了」、「這種錢你們也敢賺」。

▲樂扉食品最新聲明。（圖／翻攝樂扉食品（有機寶寶米餅）臉書粉專）

針對此事件，樂扉寶寶米餅也發出最新聲明表示即日起接受消費者退換貨相關事宜，本次接受退款退貨商品共6款。

其他人也看了...

「黑心寶寶米餅」用工業氮氣填充 衛生局封存「497公斤疑慮產品」

樂扉寶寶米餅未道歉回應！遭爆黑心「工業氮氣」填充：6款可退