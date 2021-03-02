樂扉寶寶米餅未道歉回應！遭爆黑心「工業氮氣」填充：6款可退

▲樂扉寶寶米餅爆發食安危機。（圖／翻攝自Facebook／樂扉食品（有機寶寶米餅））

記者李佳蓉／綜合報導

知名寶寶米餅「樂扉寶寶米餅」爆發食安危機！遭前員工檢舉公司為節省成本，竟違法以工業用氮氣填充於米餅包裝，衛生局及調查單位上月26日前往搜索，當場封存所有有疑慮之商品，並限期改善。而該黑心廠商也發出聲明，表示即日起接受消費者退換貨相關事宜，本次接受退款退貨商品共6款。

樂扉寶寶米餅聲明如下：

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近日經政府相關單位善意提醒，旗下單一品項「盒裝有機寶寶米餅」，於產品包裝時所填充之氮氣有疑慮。「LeVic樂扉」為了保障商品品質，維護消費者食的安心，已決定自110年03月01日起，主動將全台「盒裝有機寶寶米餅」採取預防性下架措施，並將送驗第三方公證食品檢驗機構，以對品質做出最嚴謹的把關。即日起也接受消費者退換貨相關事宜，本次接受退貨商品，包含「有機黑糯米（紫米）餅、有機胡蘿蔔米餅、有機蘋果米餅、有機菠菜米餅、有機南瓜米餅、有機香蕉米餅」共六款。

（一）如欲退貨款者：

自即日起憑購買憑證（發票、收據等）與商品，以貨運方式寄回，本公司客服部門待收件並確認後，將退回購買憑證上所示購買本公司上述商品之金額，以上所產生之物流運費與金流匯費均由本公司承擔。

（二）如欲換貨品者

自即日起憑購買憑證（發票、收據等）與商品之照片，以本公司官方網站留言、以公司臉書官方粉絲團私訊小編等各方式，待本公司客服部門確認後（原商品無須寄回本公司），將依消費者所需求等值商品更換，以上所產生之物流運費由本公司承擔。

（三）上述退換貨作業時程約需7～11日，如對所述各項仍有疑慮，可撥打本公司專案客服專線02-8228-7718

「LeVic樂扉」品牌始終堅持旗下品項不添加香精、色素、防腐劑等人工添加物，以有機食材製作天然單純的美味點心。近年，更為了生產過程中能確保零汙染，耗費無數心力，經過專業驗證機構重重審核，獲得業界最高殊榮「有機工廠」標章，而這一切努力，就是希望讓消費者吃的健康安心，在此感謝樂扉消費者們一直以來的真心支持。

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