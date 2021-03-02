「老公想換工作回高雄」台北人妻動念離婚　律師勸28字網狂點頭

記者黃翊婷／綜合報導

律師呂秋遠2日在臉書PO文分享，一名住在台北的已婚女子因為丈夫要換工作並搬回高雄老家，很憂心是否要跟著搬過去，或者乾脆分隔兩地，「還是最後只能離婚？」面對這樣的婚姻問題，他除了提供兩大原則當成判斷標準，也留下一句28字的名言，「當妳不好意思拒絕別人的時候，想想他們為什麼好意思為難妳？」讓3800名網友看完忍不住猛點頭。

▲女子不想丟下台北的家人，和丈夫一起搬到高雄老家。（示意圖／123RF，與本文當事人無關，下同）

呂秋遠透露，這名女子因為家人、朋友都住在台北，不想與丈夫一起搬到高雄，但又擔心夫妻分隔兩地會影響婚姻關係，因此不知道要怎麼開口與丈夫討論這件事，「我想請問為什麼結了婚的女人，一定要嫁雞隨雞、嫁狗隨狗？好像我們都沒有自己的父母要孝順」、「我該怎麼做才能圓滿解決？還是最後只能離婚」。

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對此，呂秋遠分享兩大判斷標準，分別是變動最小原則以及友善夫妻原則，他解釋，變動最小原則是尊重現狀，如果婚前兩人沒有「日後會變動」的計畫，就應該以現狀為準，也就是不該強迫誰一定得走；接下來則要考慮友善夫妻原則，男方在下決定前是否有商量過，而不是做完決定才告知，如果是後者，「這種不友善的舉動，當然沒什麼好配合的。」

不過，呂秋遠也勸這名女子要勇於表達意見，既然不喜歡分隔兩地，也不願意跟著搬到高雄，就要確實說出來，如果丈夫不尊重她的決定，那麼就該考慮兩人是否比較適合各自尋找未來，「特別是，請妳記得這句適用在所有人際關係的話，『當妳不好意思拒絕別人的時候，想想他們為什麼好意思為難妳？』他都敢為難妳了，妳怎麼會不好意思為難他呢？」

▲呂秋遠認為，婚姻的悲劇模式都一樣，但幸福的樣貌各自不同，重點是只要兩個人「都」開心就好。

文章PO出大約5個小時，就吸引超過3800名網友按讚分享，並紛紛留言表示認同，「我看著文章點頭，點到頭都要掉了」、「最喜歡最後一句話，太妙了，讚」、「心不甘情不願去了，到時候也會吵到放棄夫妻關係，不如一開始就溝通好兩邊都能接受的方法」。

也有網友分享身邊經驗，鼓勵原PO不要太悲觀，「我家姊姊和姊夫就是分開住4天，一個在台北，一個在竹南，姊姊一打三住娘家，週末帶孩子下去，星期一再上來，他們感情很好，距離不是問題，是溝通與毅力還有取捨，久了就習慣了。而且現在高鐵很快，只要彼此互相信任、尊重，共同維持，我覺得一定會很長久，我姊姊看起來就很幸福。」