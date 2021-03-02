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台南又將有千坪「大旺夜市」　民眾失望：說好的IKEA呢？

台南又將有千坪「大旺夜市」　市民失望：說好的IKEA呢？（圖／翻攝台南市市場處網站）

▲大旺夜市位於南紡購物中心對面。（圖／台南市政府）

記者陳俊宏／綜合報導

台南又將有新夜市了！網傳「大旺夜市」預計最快月底開幕。對此，台南市政府表示，該夜市申請案件還在審核中，尚未准駁。市府呼籲業者在申請案尚未獲准前，切勿逕行營業，以免觸法。

據了解，大旺夜市位於南紡購物中心對面，是個千坪貨櫃市集和夜市。對此，許多台南人失望說，「所以不是IKEA」、「為什麼不是IKEA+1」、「說好的IKEA呢？」

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▼有網友認為，「這麼精華的商業地，結果是拿來蓋夜市，真是令人失望…」（圖／台南市政府）

台南又將有千坪「大旺夜市」　市民失望：說好的IKEA呢？（圖／翻攝台南市市場處網站）

也有不少人認為，台南夜市已經夠多了，「應該起不來吧，東區有大東夜市，再來花園夜市」、「夜市都大同小異…沒什麼新的東西」、「台南新夜市都開不久，而且攤販也只是從別的夜市過來而已，沒有什麼特別性」、「感覺很浪費這塊地，明明應該有更好的用途的」、「這麼精華的商業地，結果是拿來蓋夜市，真是令人失望…」

對此，市府回應，有關網傳本市東區平實段36、37地號將成立夜市，並將於3月開幕一案，依據《台南市攤販管理自治條例規定》，設置集合攤販應向主管機關申請許可，該夜市申請案件還在審核中，市府尚未准駁，因此呼籲業者在申請案尚未獲准前，切勿逕行營業，以免觸法。

市府表示，該地段號土地管理單位為國防部政治作戰局，使用分區為商業區，依土地使用分區管制規定，無不得作為攤販集中場之限制，但夜市設置仍須先經過目的事業主管機關核准始得營業。市府強調，若夜市未經核准強行營業，市府絕不縱容，將移請相關單位依法令進行裁罰，籲請業者務必依法行事。

▲台南市長黃偉哲率隊前往台南花園夜市進行防疫視察及宣導，並呼籲民眾及攤商口罩，保持社交安全距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼台南花園夜市、大東夜市十分知名。（圖／記者林悅翻攝、黃克翔攝）

4G測試專案-台南大東夜市（圖/記者黃克翔攝）

經發局指出，依《台南市攤販管理自治條例》第9條規定，如未經核准即設置集合攤販營業，經主管機關通知限期申請，屆期未申請或未經許可者，將依法裁處負責人或代表人1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並得按次處罰，因此提醒業者切勿搶快擅自開張，以免觸法。

市場處則提醒，該夜市尚未獲准，請有意前往該夜市的攤商，務必確認營業場所適法性，避免造成個人財損，得不償失。

南紡斜對面千坪貨櫃市集和夜市來啦！最快三月底開幕。 . 看看台南新店開幕資訊：台南開幕式

台南式發佈於 2021年2月24日 星期三
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