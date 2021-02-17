伊波拉警報「擴散6國」病毒能潛屍體3周　幾內亞緊急匡列125人！

▲剛果與幾內亞等非洲國家再度陷入「伊波拉危機」。（資料照／路透）

記者張寧倢／編譯

2013年至2016年間曾造成超過1.1萬人喪生的伊波拉病毒（Ebola virus），相隔5年再度肆虐西非，繼日前幾內亞共和國（Republic of Guinea）宣布數人染疫身亡後，剛果也確診4起病例。對此，世界衛生組織（WHO）於16日對周邊6國發出嚴重「伊波拉警報」。

根據路透社報導，WHO伊波拉病毒專家哈里斯博士（Margaret Harris）16日在日內瓦新聞發布會中表示，已經針對幾內亞周邊的6個非洲國家發出警報，也包含曾經歷伊波拉病毒嚴重疫情的賴比瑞亞與獅子山共和國，這些國家將迅速做好應對準備，審視任何潛在的感染病例。

▲伊波拉一直都是非洲揮之不去的噩夢，2013年至2016年間曾有超過1萬1300人染疫身亡。（資料照／路透）

報導指出，發出病毒警報的6個國家中還包含幾內亞比索（Guinea-Bissau）、塞內加爾、馬利與象牙海岸。到目前為止，幾內亞已經有10起疑似病例被隔離、5例死亡，東南部第二大城恩澤雷科雷（Nzérékoré）匡列了曾與病患接觸的115人，首都柯那克里（Conakry）則有10位接觸者。

WHO表示，目前正在對剛果與幾內亞的伊波拉病毒樣本進行基因測序，以了解疫情源頭與識別菌株。然而，剛果此前已證實最新這波病例並非由伊波拉變種病毒引起，但這已經是剛果第10次面臨伊波拉威脅，也是自2018年至2020年爆發第2大疫情，造成至少2200人感染死亡之後，再度傳出有人染疫。

報導表示，疫情的進一步蔓延，再加上新冠病毒大流行的雙重威脅，可能會削弱這些地區資金不足的衛生系統。據悉，伊波拉病毒會導致嚴重出血與器官衰竭，並通過體液接觸傳播，死亡率比新冠病毒高出許多，與新冠肺炎不同，伊波拉病毒並非由無症狀攜帶者傳播，但病毒可以潛伏於屍體長達3周，傳染性特別強。

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