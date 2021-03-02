認購200箱鳳梨！館長讚羅志祥「叫小賀」：改邪歸正、放下屠刀

▲館長讚羅志祥買200箱鳳梨「叫小賀」。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube／羅志祥 SHOW臉書）



記者林彥臣／綜合報導

大陸日前暫停進口台灣鳳梨，引發各界擔憂鳳梨農生計會因此受到衝擊，去年因為與大陸網紅女友周揚青分手後形象全毀的羅志祥，也響應孫德榮所發起的「鳳梨愛的連線」活動、認購200箱鳳梨。對此館長在1日晚間的直播中，大讚羅志祥「叫小多好」（台語的有膽識），願意改邪歸正、放下屠刀。

館長在直播中，因為與翻牆的大陸小粉紅爭辯，主動提到起了羅志祥認購200箱鳳梨的事。館長當場稱讚，「你看我們羅志祥，今天多有『叫小』，勇氣十足買鳳梨」。

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▲羅志祥響應孫德榮發起「鳳梨愛的連線」，認購200箱鳳梨。（圖／翻攝小豬臉書、孫德榮提供）



館長說，「羅志祥愛台灣，我欣賞他，改邪歸正、放下屠刀、立地成佛，買200箱鳳梨，好樣的，真男人啊！」

館長接著嗆爆小粉紅，看到新聞下面，大陸的朋友都留言，「X你媽羅志祥，你就不要來內地」、「你就不要想賺中國人的錢」，這些留言真的很腦弱，他已經噱一波了，早就已經專了滿缽滿盆回來台灣，知道賺完了沒搞頭了，現在搞鳳梨。

館長再度提醒那些留言「你就不要賺中國人錢」的崩潰小粉紅，「他已經賺完了，兄弟」。

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