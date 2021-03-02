賴士葆轟政府「光補助沒未來」：喊鳳梨國家隊就會振興？



▲鳳梨。（圖／記者林悅翻攝）



記者蕭羽耘／台北報導

中國自3月起封殺台灣鳳梨，政府祭出10億補貼果農損失。對此，國民黨立委賴士葆1日批評， 「國家隊」這個名詞被蔡政府用得浮濫了，難道喊出鳳梨國家隊就會振興產業嗎？

賴士葆在臉書表示，最近「國家隊」這個名詞被蔡政府用得浮濫，無限放大成一個迷幻國人的萬靈丹。從「口罩國家隊」、「疫苗國家隊」，到現在又喊出「鳳梨國家隊」，難道喊出鳳梨國家隊就會振興鳳梨產業，就可以振奮人心解決鳳梨的問題嗎？

賴士葆說，蔡政府在萊豬進口時，喊出百億基金挺豬農，而這次鳳梨被暫停出口，立刻喊出10億補助，連農民都說補助不是長久之計，憂心的是今年已經播種的鳳梨，明年開花結果還賣得出去嗎？沒有人願意一味接受補助卻看不到未來的希望，若其他水果也出了問題，要不停的補助下去嗎？分散市場講了5年之後，問題完全沒有解決。

此外，賴士葆批評，公股行庫在蔡政府主政之下變成ATM般，選戰的時候要支援執政黨的選舉，股票大跌的時候要配合政策進場護盤。而這次的鳳梨事件，公股行庫紛紛各自採購幾十噸送給客戶，不停的應付這些非本業的任務，如何期待公銀行庫不虧損？公銀行庫董總不必扯談公司治理，他們只不過是政府的掌櫃的伙計罷了。

賴士葆也點出，蔡英文過年前才喊出希望兩岸對話，鳳梨事件是個可以對話的契機，但蔡英文卻高調的譴責叫罵，實言行不一、前後矛盾。其實最大的矛盾就是幾年來在政策上不斷地宣導敵我對立的仇恨意識。

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