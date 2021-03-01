用行動支持農民　黃偉哲認購1500顆高麗菜為學童午餐加菜

▲台南市長黃偉哲獲悉新市區有高麗菜農開放民眾採收後，隨即指示教育局認購1500顆高麗菜，分送各午餐學校，為學生午餐加菜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期時值高麗菜盛產旺季，台南市長黃偉哲在學校開學日，籲請各校午餐要多選用高麗菜作為菜餚外，1日在獲悉新市區有高麗菜農開放民眾採收後，隨即指示教育局認購1500顆高麗菜，分送各午餐學校，為學生午餐加菜。

黃偉哲再次請各校落實“享當季、食在地”的營養教育理念，多選用健康、美味、高CP值的高麗菜，也呼籲市民踴躍選購，支持農民。

教育局鄭新輝局長表示，台南是農業大市，農產品多元且高品質，目前正值高麗菜盛產期，物美價廉、營養價值高。教育局除響應黃偉哲市長，以實際認購行動關懷與支持農民、鼓勵各校午餐菜單踴躍選用高麗菜外，也隨即依黃偉哲市長指示，透過新市農會系統向當地農民採購1500顆高麗菜並分送各午餐學校為學童加菜。

教育局表示，高麗菜不僅營養價值高且具保健效果，可說是蔬菜之王，煎、煮、炒、炸皆適宜，也可增加湯頭的甜度，一直以來都是學校午餐的重要食材，也是學生最喜愛的菜餚之一，學校午餐的菜單中常見的有清炒高麗菜、高麗菜拌炒豬或雞肉、高麗菜燉飯、高麗菜捲等各式佳餚。此外，高麗菜屬於十字花科，富含維生素C、K、葉酸及膳食纖維，且含有大量植化素，能降低身體產生的致癌物質、消滅自由基防止細胞發炎，具抗癌功效，多吃對身體有相當大的助益。

由於目前正值高麗菜盛產旺季，因此教育局除已公告並鼓勵各校踴躍選用外，本次透過黃市長的午餐加菜，不僅可以讓學生享用當季美味高麗菜、吃得營養又健康，也可以支持辛苦耕作的農民朋友。

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