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猜燈謎「法官上網買書」　移民署邀新住民分享元宵節

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站24日辦理「新住民家庭教育暨法令宣導」活動，以元宵節慶為主題 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站24日辦理「新住民家庭教育暨法令宣導」活動，以元宵節慶為主題 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

再過兩天，就是俗稱「小過年」的元宵節；移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今（24）日辦理「新住民家庭教育暨法令宣導」活動，並以元宵節慶為主題，介紹各國獨特的過節方式及飲食文化，並準備應景的紅包燈籠裝飾和湯圓紅豆粥供大家分享。

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站24日辦理「新住民家庭教育暨法令宣導」活動，以元宵節慶為主題 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲陳明富法官教導新住民維護自身權益。

另邀請台灣高等法院高雄分院陳明富法官擔任講座，以趣味法律燈猜的解說方式，讓新住民以輕鬆活潑的方式瞭解法律用語，現場熱鬧的氣氛，也緩解了新住民因疫情而無法返國的思鄉情緒。

越南新住民小如表示，元宵節全家人一起吃「開年飯」，粽子是最重要的一道料理，越南俗諺也說「大粽子，大團圓」。來自馬來西亞的燕子分享家鄉過元宵節的浪漫傳統習俗，單身的男女會到河邊或湖邊拋香蕉和柑橘，期待覓得一段好姻緣，跟台灣的「偷挽蔥，嫁好尪」習俗很類似，非常也很有趣！

課堂中曾以「法官上網買書」燈猜為題來說明法律用語，現場有人猜出正確答案「書記官」（書寄法官）；陳法官說明，書記官主要負責協助法官審判或檢察官偵查任務，受檢察官和法官指揮辦事，以利各種司法工作之進行，是檢察官和法官在司法事務上的最佳助手。

其他「圓圈、三角形、正方形」（徒刑）、「水裏的卷宗」（失蹤）等有趣的法律燈猜，陳法官也用淺顯易懂的方式解說這些法律用詞，現場新住民朋友們也都聽得趣味盎然、反應熱烈！

高雄市第一服務站主任徐志權表示，服務站每個月都會辦理「新住民家庭教育暨法令宣導」活動，內容多元且寓教於樂，學員們也可藉此取得歸化國籍所需的上課時數；另再次呼籲，移民署開始換發新式外來人口統一證號，如遇有相關問題歡迎至移民署官網(https://www.immigration.gov.tw)查詢，也可撥打高雄市第一服務站電話洽詢:07-7151660。

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