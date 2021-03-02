「開外掛剷50kg」她兇猛逆襲渣男：換我挑男人！網跪：別低估胖妹

▲部分網友認為，58kg體態最美！（圖／翻攝play4justina IG）



網搜小組／劉維榛報導

PTT有網友在轉貼一串超狂照片，只見一名棉花糖妹穿著制服，耍帥比著7的手勢，接著下一張扁著嘴吃冰淇淋，下秒竟成了水蛇腰女神，她還大方解放雪乳與人魚馬甲線，激瘦50公斤的超狂戰果，讓人直呼不科學。

原來，她是25歲南韓網紅Jini，IG擁有13多萬名粉絲追隨，學生時期被男友慘劈腿，還被嗆聲「照照鏡子吧妳！」一席話讓Jini瞬間清醒，並決定展開報復性減肥，靠著堅強意志力，5年成功剷掉50公斤，在YouTube上一夕間爆紅。

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Jini坦言，試過很多減肥法，「不一定要餓肚子，少量多餐也是不錯的減肥方式」，強調飲食搭配運動才是最有效果，早上一般都是吃水果，中午到下午這段時間就可以吃半碗飯和青菜，晚餐主要是挑選生菜沙拉和攝取蛋白質，此外，她也推薦可以多吃低脂雞胸肉和地瓜，都是對減肥有益的食材，也一定要避開高油多糖的食物。

▲Jini解放雪乳，形狀被看光！（圖／翻攝play4justina IG）

除了每天攝取2000到3000CC開水，，Jini還自創了「333運動法」，也就是2種無氧運動+1種有氧運動，這樣視為一組，搭配出3種組合，每一組做3次，建議要用重訓和有氧交替並行，才會讓瘦身效果更有成效。醜小鴨變天鵝的逆襲故事，也讓前男友求復合，超渣表示「我還是最愛妳！」聞言，Jini霸氣回嗆：「現在是我來挑男人！」引發粉絲們拍手叫好。

而PTT網友則笑虧，「你各位是不是不要再低估身邊的胖妹了啊！」底下鄉民紛紛跪著看，「全部都瘦到正確位置，連臉都不一樣了」、「超級勵志，減了快一個我」、「男生從胖子變肌肉壯漢的例子不少，但不少是肥肉變肌肉之後總體重還是差不多，這種讓質量消失的還是真心覺得恐怖，除了運動以外在飲食的控制上，應該非常之痛苦」、「瘦這麼多怎麼可能沒贅皮」、「這應該有順便偷偷進廠改車吧」。

▼Jini高中時期體重破百！（圖／翻攝play4justina IG）

