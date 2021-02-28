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大陸新冠肺炎疫苗飛抵菲律賓　杜特蒂：寄予厚望熱烈歡迎

▲▼菲律賓總統杜特蒂親迎新冠肺炎疫苗。（圖／路透社）

▲菲律賓總統杜特蒂親迎新冠肺炎疫苗。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國計畫援助菲律賓的60萬劑疫苗，順利在28日由運-20運抵菲律賓首都馬尼拉的空軍基地，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）與中駐菲律賓大使黃溪連親自到機場迎接。對此，杜特蒂也在接送典禮上表示，對於這一批疫苗的到來表達熱烈歡迎並寄予厚望。

綜合陸媒報導，這是菲律賓第一批接收到的新冠肺炎疫苗。杜特蒂指出，這是菲中夥伴關係重要的里程碑，中國的疫苗援助也彰顯了中菲兩國之前的友誼和團結，「我衷心感謝中國政府和人民的真誠和善意，希望這些疫苗可以盡早讓菲律賓民眾接踵，幫助菲律賓緩解疫情。」

黃溪連則表示，「在中菲雙方共同努力下，迎來了中國政府援助菲律賓政府的50萬劑和中國軍方向菲軍方捐贈的10萬劑新冠疫苗。杜特蒂總統親自出席今天的交接儀式，體現了對中菲關係及兩國抗疫合作的高度重視與大力支持。中菲雙方團隊為了一個共同目標夜以繼日、孜孜不倦地工作，那就是要落實好兩國元首的重要共識，讓中國疫苗儘早惠及菲律賓人民。」

據悉，該批疫苗是由北京科興公司生產，是菲律賓迎來的第一批新冠肺炎疫苗，當局計畫在3月底開始實施疫苗接踵工作。

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