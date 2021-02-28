首批新冠疫苗輸台「沒進度」　莊人祥：COVAX有一些原因無法出貨

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心透過COVAX取得的20萬劑AZ疫苗，原訂最快將於2月底到貨，但截至昨日都未接獲通知，指揮中心發言人莊人祥今（28）日回應，進度依然與昨天相同，有透過駐日內瓦代表處詢問COVAX，對方表示因為一些因素，無法立刻運出疫苗，但確切原因未知，原訂5月到貨的疫苗是否會同步延遲，仍有待觀察。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者嚴云岑攝）

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食藥署日前已簽署AZ疫苗3國製造廠的緊急授權（EUA），只要文件完備，抵台一週後就可施打，指揮中心昨天也公布10大接種對象已經自費開放項目，預估開打時間落在3月份，但隨個COVAX疫苗運送延宕，開打時程恐怕也會受影響。

對於媒體詢問COVAX疫苗配送進度，莊人祥回應，有透過駐日內瓦代表處詢問，但對方一因為一些因素，無法立刻運出疫苗。配送延遲不僅針對台灣，而是所有會員國與非會員國皆同。至於會晚幾天還不清楚。

下午記者會中，另有媒體詢問輝瑞/BNT疫苗原本應在-70度C低溫下保存，現在美國傳出-20度就可保存。對此，莊人祥回應，這是好消息，因為疫苗購買的價錢與冷鏈環環相扣，未來如果有購入的話，價錢有望「再鬆一點！」

另外，嬌生疫苗在美國通過緊急授權，台灣是否有採買新進度？莊人祥回應，先前與嬌生接洽，對方都表示還是先以供應COVAX為主。我方也有向嬌生表達樂意透過COVAX以外管道購買，未來會持續接洽。

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