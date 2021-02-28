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街友相愛24年沒錢結婚！他好心贊助　新娘「垃圾堆穿婚紗」秒淚崩

▲▼菲律賓街友相戀24年沒錢結婚。（圖／翻攝自Facebook／Allahumma ighfirli Aisha）

▲菲律賓街友相戀24年沒錢結婚。（圖／翻攝自Facebook／Allahumma ighfirli Aisha）

記者葉睿涵／綜合報導

菲律賓一對相戀24年的情侶因為沒有足夠的錢而遲遲未婚。一位善心人知道了他們的愛情故事後，決定慷慨解囊，出資為他們拍攝婚紗照並舉辦一場婚禮。

綜合外媒報導，這對貧窮的情侶是50歲的費勒（Rosalyn Ferrer）和55歲的巴斯克（Rommel Basco）。由於貧窮，他們只能住在一間被廢棄的小木屋中，平日靠著撿回收來賺取微薄的收入。他們的生活極為困苦，賺取的錢只能夠讓他們每天換取一些食物，根本沒有多餘的錢來考慮結婚的事。

▲▼菲律賓街友相戀24年沒錢結婚。（圖／翻攝自Facebook／Allahumma ighfirli Aisha）

▲即使貧窮限制了他們的婚姻，但這對情侶卻不曾離開對方。（圖／翻攝自Facebook／Allahumma ighfirli Aisha）

儘管如此，倆人還是十分相愛，甚至在過去的24年中從未分離。當地一家美容院的老闆斯特蘭茲（Richard Strandz）在知道他們的愛情故事後深受感動，於是他決定圓這對情侶的小小夢想，立刻與從事婚慶服務的朋友聯繫，一同幫費勒和巴斯克拍攝婚紗照，並舉辦一場盛大的婚禮。

斯特蘭茲為費勒找來一身白色婚紗，並請來專業攝影師，在他倆居住的小木屋附近拍攝一套婚紗照。費勒在穿上婚紗後眼眶立刻就濕了，她表示，自己從小就夢想著當一個美麗的新娘，但「我們永遠都沒有足夠的錢，每天賺的錢只能買足夠果腹的食物，所以這想法早已從我的腦海中消失了」。

▲▼菲律賓街友相戀24年沒錢結婚。（圖／翻攝自Facebook／Allahumma ighfirli Aisha）

▲費勒穿上婚紗後瞬間淚崩。（圖／翻攝自Facebook／Allahumma ighfirli Aisha）

攝影師首先先拍下倆人平日衣衫襤褸的真實樣貌，然後再拍下他們打扮後的婚紗照，形成強烈對比。儘管照片中的背景佈滿了垃圾和回收，但從倆人的眼神中不難看出他們對對方的濃濃愛意。

資助倆人成婚的斯特蘭茲表示，「我在聽說他們的故事後就決定要幫他們辦好婚禮，因為真愛不應該被富裕或貧窮所限制。」他也透露，他將在今年下半年為這對情侶辦一個溫馨浪漫的婚禮。

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