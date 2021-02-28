阿飄踢館？八仙戲台撒糖果硬幣　「微笑頭顱」太搶戲身分曝

▲小港民宅舉辦酬神，布袋戲偶中浮現人頭 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市小港區大坪頂一間民宅舉行酬神，還找來了傳統布袋戲演出，就在進行八仙戲的時候，民眾發現半顆人頭就在人偶當中不時跳出，實在太搶戲，而這顆人頭還往舞台外狂灑糖果，原來這顆人頭是個真人，他是被邀請分送糖、壽桃的小港分局長陳志榮，團長說：這是一種傳統送祝福的儀式。

27日晚間就在大坪頂，一戶人家舉辦酬神儀式，同時也聘請傳統布袋戲來謝神，但是就在進行八仙戲的時候，一顆人頭頻頻在人偶頭間冒出，臉上還有笑容，不過民眾當時也沒有想太多，因為這顆人頭還不時往外撒糖果跟壽桃、錢幣，所以大人跟小孩就在舞台底下搶成一團，還不時發出尖叫聲響。

▲人頭真實身份是小港分局長。（圖／記者吳奕靖攝）

其實這顆人頭是真人，他的身份是高雄市警察局小港分局的分局長陳志榮，民宅主人邀請他上台參與八仙戲，布袋戲團長說，這是傳統儀式！團長說：「叫地方比較有名望的大官來撒，撒糖、硬幣，要讓信徒撿了吃平安，讓大家吃了平安賺大錢」。

事後詢問陳志榮，他低調的說也很意外，根本沒有「提前接獲通知」，無預警的就被布袋戲團長透過麥克風叫上台，他一時間也滿頭霧水，不過他也說自己並非是第一次以「分局長」身份參與廟會事務，之前在北港擔任分局長的時候，也曾經撒過糖果，當時還跟小朋友在花車上頭。看來，這年頭擔任警察分局長除了要搞定治安之外，也得要做好「警民關係」，打入地方。

▲民眾搶拿從舞台撒下的錢幣、糖果。（圖／記者吳奕靖攝）

▲民眾搶拿從舞台撒下的錢幣、糖果。（圖／記者吳奕靖攝）