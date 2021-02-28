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社會 社會焦點 保障人權

看同事不爽...19歲妹曬照「分享這個破麻」狂譏：當妳男友真可憐

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲小美被依法判處罰金5千元。（圖／示意圖，無關本案／翻攝pakutaso）

記者林昱萱／宜蘭報導

一名女子「小美」（化名）與女子「阿雪」（化名）是同事關係，但她卻在臉書上公然辱罵對方，「亂生話」、「破麻」等語，甚至還在貼文之中，要大家分享這個破麻，誇張的行徑曝光後，讓阿雪氣得提告。對此，宜蘭地院審理後，依法判罰小美新台幣5千元，得易服勞役。

判決指出，19歲的小美與阿雪曾為同事，但她卻因不明原因，於2020年8月間某凌晨，於臉書貼文公開指責阿雪，「可以不要那麼難搞嗎？媽的不要每次在那邊亂生話可以？裝清高也是你啦！」、「以前上班愛生話，現在沒局也生話，什麼時候才會學乖？當你男友的人真丟臉」等語。此外，小美還將阿雪的臉書大頭貼照擷取下來，隨著貼文一併發表。

更誇張的是，小美除了貼文以外，還於文末特意以Hashtag標註，「請幫我分享這個破麻」。對此，法官認為，小美的行徑已經造成阿雪的名譽、社會評價遭受貶損，顯見小美欠缺尊重他人名譽之法治觀念，兼衡其犯罪之動機、手段、情節、所造成之損害、智識程度等一切情狀後，依犯公然污辱罪，處罰金新台幣5千元，如易服勞役，得以新台幣1千元折算一日。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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