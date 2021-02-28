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驗證了平行時空？2張駕照「100%相同」零破綻…掀網熱議：這很嚴重

▲▼駕照。（示意圖／記者黃可昀攝）

▲駕照從沒弄丟過，竟然冒出另一張完全相同的。（示意圖／記者黃可昀攝）

記者黃可昀／綜合報導

平行時空是指在另一個平行的時間、空間，有著跟自己一模一樣的人共存，但可能過著不同生活，或做出不一樣的選擇，但平行時空究竟是不是真實存在，這問題至今仍是個謎。一名女子日前就差點驗證了平行時空，明明自己駕照收在錢包裡，也從來沒弄丟或補辦過，卻被民眾拾獲一張「完全相同」的駕照，讓她忍不住爆雞皮疙瘩，「請問是平行時空出現裂縫另一個我來遊玩的時候，不小心用掉了嗎？」

原PO在Dcard表示，她日前接到警方電話，告知她駕照被好心人送到警局，但她翻了翻自己錢包，機車、汽車駕照都還在，以為自己遇到詐騙集團，於是打電話給該分局確認，姓名、身分證字號完全相同，她問了一句，「呃......照片上我穿什麼顏色衣服？」結果警方回應讓她忍不住背脊發涼。

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▲▼一模一樣的駕照。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO懷疑自己遇到平行時空。（圖／翻攝自Dcard）

從員警形容的特徵來看，對方持有的確實是自己駕照，連大頭照也一樣穿著「白色上衣」，原PO親自跑一趟警局以後，驚覺自己的駕照與好心人撿到的「真的一模一樣」，大頭照、發證日期、生日、姓名、身分證字號等資料完全相同，但弔詭的是她從來沒有補辦過，「而且就算補辦，發照日也不會一模一樣吧」，加上她從來沒去過駕照遺失的地點，而且駕照是考完當天直接交照片現場發，多出來的這張駕照照片到底從何而來？不禁讓她懷疑自己是否遇到了「時空裂縫」，其實這張駕照是平行時空的另一個自己搞丟的。

貼文曝光立刻在網路引發熱烈討論，網友紛紛回應，「哇噻聽起來蠻玄的，毛毛的」、「X也太詭異」、「妳應該煩惱另一個妳的駕照在妳手上，妳該怎麼還給另一個妳」、「所以有時候東西莫名找不到，可能真的到別的時空了，比如我的襪子。」不過，有理性的網友推測，有可能是原PO身分被盜用，建議她查清楚，「這個蠻嚴重的，如果這張駕照是真的，代表監理站沒有經過你的同意，複製了另外一張，然後賣給其他人」、「拿到應該要覺得害怕吧…… 個資被盜用了，而不是腦洞大開扯平行時空啊孩子。」

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駕照平行時空個資

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