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無懼疫情！3台人堅持要「奧捷10日遊」　旅行社取消出團反被告

▲▼捷克布拉格。（圖／路透）

▲捷克布拉格。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

高雄盧姓、馬姓及陳姓旅客去年向旅行社報名參加「奧捷10日遊」，由於當時歐洲新冠肺炎疫情蔓延，28名團員最後只剩8人願意參加，旅行社因此取消行程。然而3人卻因此感到不滿，對旅行社提出告訴要求賠償。高雄地院簡易庭認為，依契約旅行社無責，駁回3人之訴。

判決指出，盧姓、馬姓及陳姓旅客報名參加「奧捷10天」，費用為4.79萬元，原本預定2020年3月12日出發前往奧地利、捷克，21日返台。

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由於當時疫情延燒，報名的28位旅客中有20人自願被扣3成團費退團，剩下8人雖有遊玩意願，但因未達出團25人的限制，旅行社只好取消行程，也將訂金全數退還給這8名旅客。

然而盧等3人不甘行程被取消，強調旅行社業務員在出發前，曾多次告知他們行程不受疫情影響，卻在出團前1個星期才表示他們人數不足、取消行程。

基於保護消費者權益與維護旅遊定型化契約平等、誠信、互惠原則，旅行社若要取消出團，需賠償他們每人3成團費及1萬多元精神慰撫金，總計3萬3000元。

對此旅行社辯稱，當時中央流行疫情指揮中心將奧地利、捷克列為「無發布疫情等級」地區，但有20名團員即使被扣3成團費，仍要求退團，剩下的8名堅持參加行程的旅客，也已將訂金全數退還，無法出團之責不在旅行社。

法官認為，台灣自2020年初陸續對各國家地區祭出旅遊警示，「奧捷10日遊」的契約明定，旅行團未達25人、旅行社有權取消行程，因此旅行社沒有責任，最後判盧等3人敗訴，可上訴。

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