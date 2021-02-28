達美樂披薩獎學金連4年發放20萬　老闆吳旻融鼓勵單親向學

▲嘉市達美樂披薩獎學金邁入第四屆 ，40名清寒優秀學生受惠。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

可口味關係企業董事長吳旻融自小半工半讀賺學費，供兩個弟妹讀書，長大後加盟達美樂披薩，至今在中南部已有多間加盟店。有感於自己辛勤奮鬥的過去，發願要幫助成績優良的經濟弱勢生，不但成立獎學金制度，並連續第四年以20萬獎學金捐贈給8所嘉義市的國中，今年共有40位學生受惠，每名可獲得5000元獎學金。嘉義市長黃敏惠指出，感謝吳旻融董事長傳遞正向能量，讓社會處處有溫情。





▲嘉市達美樂披薩獎學金受獎學生代表。（圖／嘉義市政府提供）

第四屆達美樂「嘉義市獎學金頒獎典禮」於小原婚宴餐廳舉行，嘉義市長黃敏惠、可口味關係企業董事長吳旻融、各國中小校長、受獎學生及企業全體員工，共有約300人出席。「達美樂，打了沒」黃敏惠市長致詞時指出，人間處處有愛，年輕人願意努力不斷地奮鬥最難能可貴。她要特別感謝可口味關係企業的董事長吳旻融的認真努力，身為宜蘭人，來到嘉義奮鬥，同時帶領許多年輕孩子不斷的努力，這樣的企業不但用心，同時也不忘回饋社會，尤其對教育工作投入更多。黃敏惠市長表示，今年達美樂披薩獎學金邁入第四年，看到每個國中選出的優秀孩子，在校長和老師的陪同下來領取獎學金，非常感謝可口味關係企業的用心努力，帶給教育更大的希望。

吳旻融是宜蘭人，家裡經營的「可口味餐廳」在70年代因石油危機而一落千丈，父親在他18歲那年過世。他半工半讀賺學費、供兩個弟妹讀書。24歲時，開始在達美樂披薩當外送員，因為工作認真勤快，4、5年後就成為達美樂第一位加盟主。民國88年第1間店在台中大甲開張，第2年成立第二間店嘉義友愛店，至今在中南部已經有多間加盟店，自己成立公司當董事長。因回憶起年輕時，需要扛起家計的過去，他於是發願給孩子們一個努力的目標，舉辦了達美樂「嘉義市獎學金頒獎典禮」，至今已邁入第4屆。

今年同時也獲得達美樂披薩獎學金，就讀蘭潭國中8年級的侯恩平，為來自單親家庭的孩子，爸爸媽媽在他國小三年級即離異，由於媽媽只生他一個，國一時了解擔任私立幼稚園老師的媽媽非常的辛苦，未來可能沒有什麼退休金，因此立志努力奮發向上，希望長大找到好的工作，以回報媽媽的辛勞。恩平表示，現在和阿嬤、媽媽、表哥、表妹等親戚住在一起，加上學校、同學的良善影響，讓他更加正面的看待世界。

校長莊裕庭指出，恩平求學期間不但非常認真，同時自我要求高，因此課業表現佳。恩平曾表示只要是來學校的日子，不論是上課求取知識或是與同學互動，他都非常感興趣，顯示他不排斥學習，同時也懂得廣泛涉獵知識，成熟又懂事，讓人欣慰。