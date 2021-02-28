愛心企業捐贈大埔偏鄉　「肌力防跌訓練智能文康休閒車」　

▲英洲工程股份有限公司贈大埔鄉文康休閒車 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

英洲工程股份有限公司與中華亞洲藝術協會委由台灣利他社會資源整合工作室委託，捐贈嘉義縣大埔鄉公所「肌力防跌訓練智能文康休閒車」，日前於縣府前廣場，由縣長翁章梁見證下，由英洲工程股份有限公司董事長夫人謝麗美將象徵車輛的鑰匙捐贈給大埔鄉長吳明勳，盼讓大埔長輩們能提高社會參與，串連社區資源網絡，預防延緩與健康老化的友善樂活環境。

大埔鄉是嘉義縣南端最偏遠行政區，交通上的不便及醫療資源的缺乏，人口外移且逐漸老化的嘉義縣中更顯嚴重；翁章梁特別重視長者關懷與社福照顧，藉由連結民間照顧服務資源，提供完善良好的長期照顧服務，達成全人照顧，避免長者產生憂鬱、失智與失能，更是縣府各局處相當重視的目標。

因大埔地處偏遠的關係，鄉內長者在醫療上所能得到的服務乏善可陳，醫療除依賴衛生所提供服務外，僅有少數醫師有意捐獻個人閒餘時光入鄉看診；加上鄉內地廣人稀，導致各村幅員遼闊，彼此交流常因路途遙遠，嚴重降低長者參與鄉內社區相關休閒娛樂與社會福利意願。

翁章梁感謝英洲工程股份有限公司及中華亞洲藝術協會關心大埔鄉長者，聯合捐贈肌力防跌訓練智能文康休閒車，將有助社會資源導入嘉義偏鄉，展現社會關懷，為偏鄉注入一股暖流。

大埔鄉獲贈的文康巡迴服務專車，除供長者歡唱卡拉ok外，也可能為長輩進行體溫及血壓量測，額外搭載的肌力平衡及防跌訓練遊戲具特色，將能降低長者未來跌倒風險；滿足大埔鄉內的長者於熟悉環境中就可以方便取得相關資源需求。

此外，在從事肌力訓練之餘，還能品嚐享用社福人員貼心準備的多樣茶點，讓長者們可以在輕鬆歡樂氣氛下就近接受服務、參與活動，享受快樂銀髮生活，打造幸福家園。

縣府指出，因新冠肺炎疫情仍持續延燒，為防範疾病交互感染，文康車至各村落社區服務前會先完成相關清潔工作，桌椅及歌唱器材也在每場服務結束後進行消毒，確保防疫措施滴水不漏，讓長輩可以安心在社區繼續歡唱；嘉義縣也將持續連結照顧服務資源至偏鄉，提供完善良好的長期照顧服務。

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