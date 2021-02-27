嫉妒前男友過太好！她找新男友「裝正妹」詐2萬元出氣

▲小吳收到陌生美女的訊息，很快就淪陷。（圖／翻攝極目新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

武漢一名女子不爽前男友分手後過太好，找了現任男友一起假扮正妹，誘騙前男友交往，接著以各種理由詐騙了共5000元人民幣（約2.1萬元），最後人間蒸發，拿著騙來的錢跟現任男友吃喝玩樂。

根據陸媒報導，家住武漢蔡甸區的22歲男子小吳去年12月30日突然收到一則微信好友申請，對方為一名女性，自稱小怡，還在念書，是小吳快手短影音平台的粉絲，暗戀小吳很久了，想跟他當朋友。

看了小怡傳來的漂亮自拍照之後，小吳爽快答應，兩人也迅速發展成情侶關係，以「寶貝」相稱。

▼小怡傳來的「美照」其實是網路上下載的。（圖／翻攝極目新聞）



聊了幾天之後，小怡開始頻繁的將自己生活的瑣事分享給小吳，一下說沒錢買課本、一下說想喝奶茶、一下說想買情侶裝、一下又說要看病，跟小吳要了很多錢，還說要來武漢找小吳，跟小吳要了交通費，但最後又臨時以父親生病為由未出發。

不過，今年2月初，小怡突然「人間蒸發」，不只訊息不回，連電話也打不通，小吳跟朋友借了手機之後好不容易打通電話，卻發現接電話的是個男人，想到自己一個多月來已經給了小怡5000多元，驚覺自己被騙，立即報警。

警方翻看了聊天紀錄，發現是很典型的詐騙案件，立刻展開調查，鎖定了居住在湖北仙桃市的梁姓女子及張姓男子，並在一間賓館內找到兩人，兩人也坦承詐騙了小吳。

梁女供稱，自己是小吳的前女友，很早就輟學，家境也不好，沒有固定收入來源，跟現任男友張男靠著遊戲代練維生，生活非常艱難，去年底看見小吳的短影音平台，發現對方分手後過得很瀟灑，發出的影音都是在吃喝玩樂，既羨慕又嫉妒。

於是，梁女便找了張男商量，申請一個假帳號來騙小吳的錢，還上網下載了美女圖，跟張男一起假扮成美女誘騙小吳，成功騙取了5000多元。

警方表示，小吳得知騙子是自己的前女友後相當憤怒，不過幸好金額並不算大，目前梁女、張男已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

▼小吳慷慨給錢，完全沒意識到被騙。（圖／翻攝極目新聞）

