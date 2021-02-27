吃光「送錯的外賣」　她家竟被「潑紅油漆」警告！

▲張女的家門口被潑灑紅色油漆，警告意味濃厚。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

遼寧大連一名女子日前吃掉一份送錯的外賣，不久後家門口就被人潑了紅色油漆，懷疑是外送員所為，向外送平台進行了投訴。對此，外送平台表示，將配合警方展開調查。

根據陸媒報導，大連張姓女子23日中午收到一份外賣，內容是「鮮肉甜」及「香菇白湯」，價值33元人民幣（約142元新台幣），但她並沒有點外賣，以為是男朋友幫忙點的，「問了我男朋友，他說他也沒點，我檢查了外賣單，發現是送錯了，地址不一樣。」

▼張女聯絡外賣主人後，將餐點吃光。（圖／翻攝澎湃新聞）



張女隨後撥打了外賣單上的電話，找到真正的訂餐者，也是一名女性，「我跟她說外賣送錯了，請她聯繫外送員，過了半小時她打來，說外賣送給我吃，外賣員會負擔這份餐點的錢。」

張女於是把外賣的餐點都吃光了，但沒想到一小時後，外送員卻來敲門，「我跟他說我已經把東西吃掉了，外賣主人說送我，但外送員卻要我付錢，我叫他自己去跟外賣的主人聯繫，然後就把門關上了。」

過了半小時，張女突然聞到一股油漆味，還聽見門外有異響，過去開門，發現門上被潑了紅色油漆，並看見外送員正好下樓。

張女懷疑是外送員潑的油漆，立刻向外賣平台「餓了麼」投訴。「餓了麼」官方隔日回應，會聯繫外送員釐清真相，也會積極配合警方調查取證，待調查有結果再來商議如何處理。