藍白合後互酸聲量低！國民黨自認加分　民眾黨：柯狠甩江啟臣

▲台北市長柯文哲出席「願景台灣2030」論壇，與國民黨主席江啟臣同台。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨主席江啟臣日前邀請台北市長、民眾黨主席柯文哲出席「願景台灣2030論壇」，兩人同台也被解讀為「藍白合」。但事後雙方卻因誰聲量高開槓，國民黨青年部主任陳冠安先表示，觀察整體網路聲量走向，「藍白合」議題對國民黨加分、對民眾黨相對失分；民眾黨發言人蔡峻維則回擊，「文字雲上竟然沒有江啟臣」？

蔡峻維表示，國民黨歷史悠久又家大業大，一舉一動自然都是媒體關注焦點，平時討論聲量本已不低，若不將數據區間拉長，又如何得知「藍白合」對於國民黨聲量的影響？

根據QuickseeK快析輿情資料庫分析，21日論壇合體消息曝光當天，柯文哲的聲量就從前一天的打平超越到領先江啟臣2倍，隔天再以4倍差距狠甩江啟臣，柯以5萬1013筆的文章數量遠勝江啟臣的2萬2666筆。

蔡峻維指出，既然陳冠安希望用這樣的區間，那將時間從議題發生前一天（20日）到今天（26日）來看，P/N值（情緒正負比；正面文章總量/負面文章總量，數據大於1代表正面多於負面）的變化，相當值得琢磨。





蔡峻維認為，陳冠安先前提到「柯文哲的聲量些微比江啟臣高，但負面聲量高於江4倍」，從聲量走勢來看，柯文哲的聲量是江啟臣4倍，這樣的差距顯然不只「些微」；而從P/N值分析，柯文哲和江啟臣的正負面聲量在柯文哲受邀「願景台灣2030」論壇後一直不相上下，但在論壇結束後，柯文哲的P/N值迅速竄高，江啟臣的P/N值反倒呈現下降趨勢，顯示柯文哲在論壇中，所談論關於居住正義等民生議題，比起江啟臣主席的表現，普遍獲得好評。



「在藍白合議題上，民眾黨、國民黨和兩黨主席的聲量都有所增長，只是增長幅度不一。」蔡峻維也說，陳冠安認為民眾黨的聲勢並沒有隨著柯文哲的聲勢而上揚，但實際上，黨與黨主席是相輔相成，兩者互相成就、互相帶動，反而江啟臣主席的聲量卻是四者之中漲幅最低的，這是否也顯示了國民黨「黨與黨主席脫鉤」？