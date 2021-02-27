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吳孟達病逝！肝癌5大症狀要注意　出現1個已經是末期

▲吳孟達。（圖／達志影像）

▲吳孟達離世，影迷心痛不捨。（圖／達志影像）

網搜小組／劉維榛報導

港星吳孟達罹患肝癌病逝，享壽70歲，震驚兩岸三地，好友田啟文難過透露，吳是在睡著之後去世，「醫生之前給的藥都是讓他舒服的。」由於肝癌早期多沒有症狀，有沉默殺手的稱號，若民眾有發現5種症狀，包括腹部脹痛、食慾不振、下肢水腫、腹水、吐血等，務必趕緊去就醫！

肝病防治學術基金會整理《肝癌對策病友手冊》指出，肝癌早期通常沒有症狀，所以有很多患者被告知罹患肝癌時，都難以置信，認為自己身體很好，怎麼可能會罹癌。然而隨著病情的進展或腫瘤大小、位置等差異，還是會逐漸出現一些症狀。如果能多加留意，早一點發現就多一分治療的把握。

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肝癌可能出現的症狀：

1.上腹部脹痛

由於肝臟本身沒有痛覺神經，所以肝癌在早期通常不會痛；但如果肝癌很大了，或是雖不大但剛好長在肝臟表面，就可能會刺激肝臟表面包膜上的痛覺神經，而引起腹痛、腹脹。

2.疲倦、食慾不振、腹脹、體重減輕

腫瘤長得很大時，可能會出現疲倦、食慾不振、腹脹、體重減輕等症狀，此時的肝癌多半屬於較晚期。

3.黃疸

肝癌如果長在膽管附近，侵入總肝管或總膽管內，膽汁不易流通，就可能出現黃疸。另外，如果肝腫瘤很大，大部分的肝臟組織被肝癌組織所取代時，也會出現黃疸。

4.下肢水腫、腹水、吐血

肝癌如果長在門靜脈附近，很容易跑進門靜脈血管內，門靜脈壓力上升，引發腹水，或引起食道靜脈瘤破裂出血。食道
靜脈瘤破裂出血時，輕者可能解黑便或血便，重者則可能大量吐血。此外，肝癌晚期，肝機能衰退，肝臟合成的白蛋白不足，也會引起腹水及下肢水腫。

5.急性腹痛

肝癌如果破裂出血，會引起突發性腹部劇烈疼痛，甚至引發休克昏厥。此外，如果肝癌轉移至身體其他部分，則會引起不同的症狀。例如，轉移至股骨引起疼痛，轉移至腦部引起頭痛、噁心、甚至意識昏迷症狀，轉移至肺部引起咳嗽、咳血等。這些轉移的現象多半出現在晚期的肝癌。

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