達叔臨終最後一幕　田啟文：聽見親友呼喚用力睜眼

▲吳孟達臨終前意志堅強，聽見親友呼喚，曾醒來用力睜眼想告別。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

港星吳孟達在27日下午5點16分因肝癌病逝，享壽70歲。綜合港媒最新消息指出，好友田啟文透露，達叔臨終前聽到親友在門外呼喚，他一度醒來曾經多次用力睜眼，意志力十分堅強。最後，還是抵抗不了病魔，在睡夢中安詳離世。

《中國網》報導引述稱，吳孟達好友田啟文親自證實，達叔臨終前最後一幕。他透露，「達叔聽到親友在門外喊叫，明明已經睡著卻突然醒來，用意志力睜開眼睛。」最後，達叔在睡夢中去世，醫生之前給的藥，讓他十分舒服離開人世的，走的時候相當安詳。

▲吳孟達好友田啟文。（圖／CFP）

未來，吳孟達喪禮將如何安排？綜合港媒報導指出，吳孟達好友田啓文表示，「日子未定，今日是好突然的時間，完全沒有想過也都沒有安排過，有共識就會幫他做追思會，稍後有具體消息會再通知大家」，並透露會成立治喪委員會，但現階段未有事可公佈。

據了解，吳孟達一生出演過無數經典作品，出演超過200部電影和電視，與周星馳是絕配的黃金搭檔。其中最著名的有《逃學威龍》、《喜劇之王》、《大話西游》、《九品芝麻官》、《食神》、《流浪地球》等，演藝圈好友、跨越老中青三代的影迷、網友紛紛發文，表達對達叔的哀悼。