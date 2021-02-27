蘇花改南下車流噴出！228連假首日　最高每小時1179輛

▲▼228連假首日，蘇花路廊南下車流上午湧現，最高達1,179輛/小時。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

228連續假期第一天。宜蘭、花蓮地區天氣陰雨，清晨5時起南下車潮湧現，至上午6時進入高峰後，每小時交通量約維持1,000~1,100輛。截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為6,798輛，最高量在上午7時達1,179輛/小時。

公路總局表示，228連續假期第一天的27日上午，蘇澳至崇德南下經台9線蘇花改車程約為107分，經台9丁線約為121分，上午車多路段包含蘇花改蘇澳至東澳段以及東澳至南澳路段南下方向。連假於蘇花路廊續辦大客車優先及行駛蘇花改路肩措施增加大客車服務水準，目前大客車於蘇澳至崇德南約為77分，約可節省30分左右，請民眾多加使用大眾運輸。

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另為因應湧現之車潮，公路總局第四區養護工程處交控中心依據交通動態調控蘇花路廊沿線號誌路口時制秒數，並協同宜花地區警力指揮疏導，運用隧道廣播與標誌引導用路人提升速度增加疏解率，同時於CMS、警廣、智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP發布路況資訊，預計車多現象於中午前後將會逐步緩解，請用路人配合現場員警指揮保持耐心循序漸進。

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